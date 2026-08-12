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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DEM Partili Hatimoğulları'na Netanyahu tepkisi: Açıklamasını düzeltmeli

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DEM Partili Hatimoğulları'na Netanyahu tepkisi: Açıklamasını düzeltmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın AK Parti ve hükümeti hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Hatimoğulları’nın Netanyahu’nun sözlerine referans veren yaklaşımını kınayarak, “Bu açıklamasını düzeltmelidir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümeti hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (Foto: DHA)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (Foto: DHA)

Çelik, Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı Türkiye'nin tutumunu eleştirirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkan bir yaklaşım sergilediğini belirterek, açıklamanın düzeltilmesi çağrısında bulundu.

ÖMER ÇELİK'TEN HATİMOĞULLARI'NA TEPKİ: AÇIKLAMASINI DÜZELTMELİ

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümeti hedef alan ifadelerini reddettiklerini bildirdi.

"YENİ BİR DÖNEM AÇILMIŞKEN İBRETLİK"
Meclis'te 467 kabul oyuyla yeni bir dönem açılmışken DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz şekilde AK Parti ve hükümeti hedef almasının ibretlik olduğunu belirten Çelik, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklaması (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklaması (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"İNSANLIK İTTİFAKININ EN GÜÇLÜ SESİ TÜRKİYE'DİR"
Türkiye'nin Filistin konusunda ortaya koyduğu tavra dikkat çeken Çelik, "İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Çelik, Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı Türkiye'nin tutumunu eleştirirken Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkmasını da kınadı.

Soykırımcı Netanyahu (Foto: AA)Soykırımcı Netanyahu (Foto: AA)

"HATİMOĞULLARI AÇIKLAMASINI DÜZELTMELİDİR"
Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de ve dünyada 'insanlık ittifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Sn Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır."

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