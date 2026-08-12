DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (Foto: DHA)

Çelik, Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı Türkiye'nin tutumunu eleştirirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkan bir yaklaşım sergilediğini belirterek, açıklamanın düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümeti hedef alan ifadelerini reddettiklerini bildirdi.

"YENİ BİR DÖNEM AÇILMIŞKEN İBRETLİK"

Meclis'te 467 kabul oyuyla yeni bir dönem açılmışken DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz şekilde AK Parti ve hükümeti hedef almasının ibretlik olduğunu belirten Çelik, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz."