Külliye'de Filistin zirvesi! Başkan Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul edecek
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye resmi ziyarette bulunuyor. Başkan Erdoğan’ın Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edeceği görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle dün (11 Ağustos) Türkiye'ye geldi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş tarafından karşılandı.
Ziyarette Abbas'a, Yürütme Komitesi Üyesi Ziyad Ebu Amr, Fetih Merkez Komitesi Üyesi ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Macid Ferec, Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi Halidi ve Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş'ın da aralarında bulunduğu üst düzey heyet eşlik ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Ziyaretin en önemli temaslarından biri ise bugün (12 Ağustos Çarşamba) yapılacak.
Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas'ı kabul edecek.
HANGİ KONULAR MASADA?
Başkan Erdoğan ile Mahmud Abbas'ın görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ele alınacak. İki liderin gündeminde Türkiye ile Filistin arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de yer alacak. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.
Mahmud Abbas'ın Türkiye'deki resmî ziyareti 13 Ağustos 2026'da sona erecek.