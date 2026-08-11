Başkan Erdoğan'dan şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle andı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.