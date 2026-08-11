CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'dan şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle andı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan'dan şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı - 1

"Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

Gordion kazı alanını ateşe vermişti! Tutuklandı
Sonraki Haber
Gordion kazı alanını ateşe vermişti! Tutuklandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın