Başkan Erdoğan'dan şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle andı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."