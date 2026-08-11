Başkan Erdoğan'dan davet! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de

Fotoğraf-Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş tarafından karşılandı.

Ziyarette Abbas'a, Yürütme Komitesi Üyesi Ziyad Ebu Amr, Fetih Merkez Komitesi Üyesi ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Macid Ferec, Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi Halidi ve Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş'ın da aralarında bulunduğu üst düzey heyet eşlik ediyor.

Abbas'ın 3 günlük resmi ziyareti 11 Ağustos (bugün) ve 13 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FİLİSTİN'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ziyaretin en önemli temaslarından biri 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Başkan Erdoğan ile Mahmud Abbas'ın görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ele alınacak.



İKİLİ İLİŞKİLER MASADA

İki liderin gündeminde Türkiye ile Filistin arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de yer alacak. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Mahmud Abbas'ın Türkiye'deki resmî ziyareti 13 Ağustos 2026'da sona erecek.