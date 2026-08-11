Dışişleri Bakanı Fidan'dan Libya'da diplomasi trafiği: Başbakan Dibeybe ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Bu kapsamda Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan bugün ve yarın olmak üzere 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulunacak.
BAKAN FİDAN LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜ
Bu kapsamda Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdi.
HANGİ KONULAR GÜNDEMDE?
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın, gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkilerinin tarihi kardeşlik bağları temelinde, siyasi, ticari, enerji, askeri ve savunma boyutları başta olmak üzere her alanda karşılıklı yarar anlayışıyla güçlendirilmesine yönelik gündem maddelerini ele alması bekleniyor.
Ayrıca Fidan'ın, Libya'daki siyasi süreç bağlamında yaşanan güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması, bu kapsamda Libya'nın istikrarına atfedilen önemin altını çizerek, ABD'nin girişimlerinin ve BM Siyasi Sürecinin yakından takip edildiğini belirtmesi de öngörülüyor.
Libya'da kalıcı barışın sağlanması ve sükunetin korunması doğrultusunda, temelinde Libyalıların öncülüğünde atılacak adımlarda Türkiye'nin sağlayacağı katkıların da görüşmede ele alınması bekleniyor.