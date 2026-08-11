Dışişleri Bakanı Fidan'dan Libya'da diplomasi trafiği: Başbakan Dibeybe ile görüştü

(Foto: AA)

Türkiye'nin "Tek Libya" politikası çerçevesinde Libya'da Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeyen yaklaşımı doğrultusunda, Libyalı yetkililerle sürdürülen diyaloğun güçlendirilmesine yönelik iradenin vurgulanması da ön görülüyor.

Kaynaklar, Fidan'ın, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve çıkarlarının korunmasının öneminin altını çizmesi, enerji alanındaki mevcut iş birliğinin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesinin ve yeni projelerin hayata geçirilmesinin arzu edildiğini belirtmesinin beklendiğini belirtti.

Libya'da, müteahhitlik sektörü başta olmak üzere Türk firmalarının faaliyetlerinin güvenli ve sürdürülebilir biçimde devamının da görüşüleceğini aktaran Kaynaklar, ekonomik ve ticari iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınması ve derinleştirilmesine katkı sağlayacağını vurgulanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

GÖRÜŞMEDE BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre ayrıca, Bakan Fidan'ın, Filistin meselesi ile Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunması, bölgesel meselelerin bölgesel sahiplenme ve ortak çabalar temelinde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele alınmasının önemini vurgulayarak, bu kapsamda askeri ve savunma iş birliğinin stratejik rolüne işaret etmesi, Filistin'de sürdürülebilir barış için çabaların güçlendirilerek devam ettirilmesi ve uluslararası toplumun bu konuda ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.