Bakan Fidan: İsrail oyunbozanlık peşinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürdü. Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fidan, Gazze'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik gündemine ilişkin, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak İsrail'in her aşamada süreci tıkayan "oyunbozan" bir tutum sergilediğini ifade etti.

Bakan Fidan açıklamalarında İsrail'in Kudüs, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da artırdığı şiddet eylemlerinin yanı sıra bölgesel gelişmelere ilişkin başlıklara değindi. "KÖRFEZ'DE DEVAM EDEN SAVAŞ DİKKATİMİZİ FİLİSTİN MESELESİNDEN AYIRMADI"

Fidan, "Bugün gerçekten Amman'da tarihi bir toplantıya katıldık. Gün boyu da çok önemli görüşmeler yapma imkanımız oldu. Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı" dedi.

Fotoğraf-AA Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki mesele ve İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden saldırıları ile provokatif eylemlerine değinerek, "Biz her ikisine de yoğunlaştık, çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek" ifadelerini kullandı. Bugün 20'ye yakın İslam dünyası ülkesinin katılımıyla yapılan toplantıda tek bir gündem maddesi olduğunu vurgulayan Fidan, bunun Mescid-i Aksa'da son zamanlarda İsrail'in yapmış olduğu tecavüzlerin görüşülmesi ve ona karşı ne türden kolektif tedbirlerin alınacağı olduğunu söyledi. Bu başlıktaki görüşlerini hep beraber dile getirdiklerini aktaran Fidan, "Ciddi görüş alışverişleri oldu. Gerçekten İslam dünyasının seçkin ülkeleri bu konudaki hem endişelerini hem kızgınlıklarını hem de atılması gereken pratik, diplomatik ve diğer adımları masaya yatırdılar. Biliyorsunuz Ürdün tarihi olarak Kudüs'teki kutsal yerlerin hamisi, yasal olarak o rolü üstlenmekte" ifadelerini kullandı. "MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK HER TECAVÜZ, MİLLETİMİZ DEĞERLERİNE YAPILMIŞTIR"

Bakan Fidan, "Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz" dedi.

Fotoğraf-İHA TÜRKİYE, PAKİSTAN, SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR GÖRÜŞMESİ

Bakan Fidan ayrıca Türkiye, Pakistanlı, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya da değinerek, "Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Diğer taraftan 'Grup 4' olarak nitelendirdiğimiz Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın katılımıyla yaptığımız bakanlar seviyesindeki toplantının bugün beşincisini yapmış olduk. Önemli bir toplantıydı. Burada da hem Gazze'deki süreci ele aldık çok detaylı bir şekilde. Çünkü biz dört ülke de barış planının hayata geçmesi için çok çalışan ülkeleriz" ifadelerini kullandı. Mısır ve Türkiye'nin halihazırda ara buluculuk rolü üstlendiğinin altını çizen Bakan Fidan, "Bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmeli, nasıl tepki konulması gerekiyor, o konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde ona ilişkin adımları göreceksiniz" dedi. "SORUNLARI KALICI OLARAK ÇÖZMEYE YÖNELİK ÇERÇEVE ÇİZECEK İLK ADIM" Özellikle bölgede devam eden gerginlik, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunlar ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da çok değerli görüşler serdedildiğini belirten Fidan, "Orada bizim durduğumuz yer belli. Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren bölge barışına yönelik vizyonu ortada. O konuyu detaylı ele aldık. Daha sonra dört ülke olarak üzerinde çalıştığımız bir bölgesel vizyon belgesi var. Onunla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bu açıkçası bütün bölgedeki sorunları kalıcı olarak çözmeye yönelik çerçeve çizecek ilk adım olacak" ifadelerini kullandı. Bu durumun bölgede aslında çok önceden yapılması gereken bir husus olduğunu kaydeden Fidan, "Bu konuları sistemli bir şekilde tamamlayarak adım adım bölgesel istikrarı, güvenliği, barışı temin edeceğiz kalıcı olarak" dedi. Gazze barış planına ilişkin yol haritasının açıklanmasına rağmen İsrail'in saldırılarını ve ihlallerini sürdürmesi ve görüşmelerde bu alanda ele alınan meselelere ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Fidan, "Sadece Mescid-i Aksa konusunu değil, Gazze'de yürüyen süreci barış planının uygulanmasını da detaylı bir şekilde ele aldık. Hem yaptığımız ana toplantıda hem de Grup 4'ün toplantısında" dedi. "İSRAİL'İN BARIŞLA İLGİLİ BİR NİYETİ VE PLANI YOK"

Dışişleri Bakanı Fidan, "Şunu sadece biz değil bütün dünya görüyor. İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Türkiye ve yakın müttefikleri olarak her zaman bu gerçeğin altını çiziyoruz" dedi.