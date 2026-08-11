Jandarmanın 28 ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 96 şüpheli yakalandı, 69'u tutuklandı. Operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu madde ve 294 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcıları ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerden 69'u tutuklanırken 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

OPERASYONLARA 7 BİN 956 PERSONEL KATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.

Operasyonlara 1326 narkotik ve asayiş ekibi, 7 bin 956 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katıldı.

69 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan 96 şüpheliden 69'u tutuklandı, 27'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

294 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucunda 104 kilogram uyuşturucu madde ile 294 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 2 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kesintisiz şekilde devam ediyoruz" denildi.