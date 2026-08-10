Belediye kasasından çifte sorgulu rant! Özgür Özel'in "kara kutusu" İlksen Özalper'den büyük çark: Hatırlamıyorum
Manisa'da adrese teslim asfalt makinesi alımında skandal çark ortaya çıktı. Piyasa değeri 50 milyon lira olan iş makinelerine belediye kasasından 100 milyon lira ödendiği belirlenirken, komisyon trafiğiyle suçlanan İlksen Özalper'e yöneltilen soruları "Hatırlamıyorum" diyerek geçiştirdi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "kara kutusu" olarak bilinen Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklandığı soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir şirketten satın alınan asfalt makinelerinin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi. Buna karşın belediyenin firmaya 20 milyon lira nakit ve 80 milyon lira değerinde daire vererek toplam 100 milyon liralık ödeme yaptığı, böylece makinelerin piyasa değerinin iki katı kadar ödeme yapıldığı saptandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "kara kutusu" olarak bilinen Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in emniyette verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma dosyası, bilindiği üzere, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken verilen yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.