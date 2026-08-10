Soruşturma kapsamında MASAK raporlarındaki tespitler doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Özel'in eski danışmanı ve Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer de "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklanmıştı.

İKİ KATI ÖDEME

Özalper'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Okurlar Makina Motor İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketinden asfalt makineleri satın alınması karşılığında firmaya 20 milyon lira nakit ve 80 milyon lira değerinde daire verilerek ödeme yapıldığı yönündeki tespitlere ilişkin sorular yöneltildi.

Belediye tarafından satın alınan iş makinelerinin değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu ve bu nedenle firmaya fazla ödeme yapıldığı değerlendirmesi kapsamında söz konusu işlem hakkında bilgisi olup olmadığı sorulan Özalper, "Ben adı geçen firmayı ilk defa burada duydum. Bu firmadan belediye tarafından alınan makinelerle ilgili de bir bilgim yoktur." dedi.