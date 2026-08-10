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Belediye kasasından çifte sorgulu rant! Özgür Özel'in "kara kutusu" İlksen Özalper'den büyük çark: Hatırlamıyorum

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Belediye kasasından çifte sorgulu rant! Özgür Özel'in "kara kutusu" İlksen Özalper'den büyük çark: Hatırlamıyorum

Manisa'da adrese teslim asfalt makinesi alımında skandal çark ortaya çıktı. Piyasa değeri 50 milyon lira olan iş makinelerine belediye kasasından 100 milyon lira ödendiği belirlenirken, komisyon trafiğiyle suçlanan İlksen Özalper'e yöneltilen soruları "Hatırlamıyorum" diyerek geçiştirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "kara kutusu" olarak bilinen Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklandığı soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı.

Belediye kasasından çifte sorgulu rant! Özgür Özel'in "kara kutusu" İlksen Özalper'den büyük çark: Hatırlamıyorum - 1

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir şirketten satın alınan asfalt makinelerinin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi. Buna karşın belediyenin firmaya 20 milyon lira nakit ve 80 milyon lira değerinde daire vererek toplam 100 milyon liralık ödeme yaptığı, böylece makinelerin piyasa değerinin iki katı kadar ödeme yapıldığı saptandı.

Belediye kasasından çifte sorgulu rant! Özgür Özel'in "kara kutusu" İlksen Özalper'den büyük çark: Hatırlamıyorum - 2

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "kara kutusu" olarak bilinen Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in emniyette verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma dosyası, bilindiği üzere, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken verilen yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.

Belediye kasasından çifte sorgulu rant! Özgür Özel'in "kara kutusu" İlksen Özalper'den büyük çark: Hatırlamıyorum - 3

Soruşturma kapsamında MASAK raporlarındaki tespitler doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Özel'in eski danışmanı ve Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer de "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklanmıştı.

Belediye kasasından çifte sorgulu rant! Özgür Özel'in "kara kutusu" İlksen Özalper'den büyük çark: Hatırlamıyorum - 4

İKİ KATI ÖDEME

Özalper'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Okurlar Makina Motor İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketinden asfalt makineleri satın alınması karşılığında firmaya 20 milyon lira nakit ve 80 milyon lira değerinde daire verilerek ödeme yapıldığı yönündeki tespitlere ilişkin sorular yöneltildi.

Belediye tarafından satın alınan iş makinelerinin değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu ve bu nedenle firmaya fazla ödeme yapıldığı değerlendirmesi kapsamında söz konusu işlem hakkında bilgisi olup olmadığı sorulan Özalper, "Ben adı geçen firmayı ilk defa burada duydum. Bu firmadan belediye tarafından alınan makinelerle ilgili de bir bilgim yoktur." dedi.

Belediye kasasından çifte sorgulu rant! Özgür Özel'in "kara kutusu" İlksen Özalper'den büyük çark: Hatırlamıyorum - 5

PARA HAREKETLERİNİ HATIRLAMADI

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre Özalper'in hesabına 24 Şubat 2025'te 2 milyon 900 bin lira, 24 Aralık 2025'te ise 905 bin lira olmak üzere iki ayrı nakit para yatırıldığı belirtildi.

Belediye kasasından çifte sorgulu rant! Özgür Özel'in "kara kutusu" İlksen Özalper'den büyük çark: Hatırlamıyorum - 6

Özalper, söz konusu paraları kendisinin yatırmadığını savunarak, "Ben bu şekilde bir para yatırma işlemi gerçekleştirmedim. Hesabıma böyle bir para yatırılmış veya başka bir şahıs tarafından yatırılmış olsa mutlaka hatırlarım. Ben hesabıma bu miktarlarda bir para yatırmadım veya başka bir şahıs da yatırmadı." ifadelerini kullandı.

Belediye kasasından çifte sorgulu rant! Özgür Özel'in "kara kutusu" İlksen Özalper'den büyük çark: Hatırlamıyorum - 7

SUÇU EŞİNE ATTI

Sabah'ın haberine göre, hayatı boyunca bu miktarlarda parasının olmadığını belirten Özalper, adına kayıtlı ve eşi tarafından kullanılan bir Akbank hesabının bulunduğunu söyledi. Özalper, söz konusu para hareketlerinin bu hesapta bulunması halinde işlemlerin eşi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini, kendisinin ise bundan haberdar olmadığını ileri sürdü. Ayrıca herhangi bir maddi menfaat temin etmediğini savundu.

Yeni Partili İl Başkanı Özalper tutuklandıYeni Partili İl Başkanı Özalper tutuklandı YENİ PARTİLİ İL BAŞKANI ÖZALPER TUTUKLANDI

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