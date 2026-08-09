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Akrabaların 'kız kaçırma' kavgasında kan aktı! 1'i ağır 4 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Akrabaların 'kız kaçırma' kavgasında kan aktı! 1'i ağır 4 yaralı

Çorum'da akrabalar arasında 'kız kaçırma' nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay Çepni Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre akrabalar arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda Coşkun Ç. tüfekle, Feryat Ç. ise bıçakla yaralandı. Doğan Ç. ve Samet Ç. de dövüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Coşkun Ç.'nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, kavgaya karıştığı belirtilen Ali Ç.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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