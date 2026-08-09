Gaziantep’te 4,5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Nurdağı olarak belirlendi. Saat 03.42'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."