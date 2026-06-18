Fatma Nur öğretmenin katilinin cezası belli oldu!

İstanbul Çekmeköy'de 2 Mart 2026 tarihinde Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım (17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile öğrencileri bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık Furkan Samet Bakalım'ın, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fotoğraf: DHA

DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık F.S.B. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile öğretmenler izleyici olarak yer aldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından okul içerisinde çeşitli öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılarda bulunduğunu belirterek F.S.B'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.