Ümraniye’de feci kaza: 4’ü ağır 6 yaralı

İstanbul Ümraniye’de gece saatlerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 6 kişi yaralandı. Şile Otoyolu yan yol Parseller mevkiinde saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı; olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları araçlardan çıkararak hastanelere kaldırdı.

Kaza, Şile Otoyolu yan yol Parseller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BHU 957 plakalı hafif ticari araç ile 34 PHU 766 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Oğuzhan Alper, Sezgin ve Gökhan Gümüştaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

YARALILAR ARAÇLARDAN ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederek onları bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 YARALININ DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan 6 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.