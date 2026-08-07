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Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de gece saatlerinde çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti. Tepebaşı ilçesindeki "Barlar Sokağı"nda yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde, "Barlar Sokağı" olarak bilinen Vural Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada C.T. isimli kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından hafif yaralanan C.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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