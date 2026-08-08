Yeni Parti Manisa İl Başkanı Özalper rüşvet soruşturmasında tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlendi.
DİJİTAL MATERYALLER VE ÇEŞİTLİ DOKÜMANLARA EL KONULDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda, Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.
3 TUTUKLAMA
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Özkan Yalım'ın, Denizli'de Demirhan Gözaçan'a 1 milyon TL teslim ettiğini beyan ettiği, Gözaçan'ın ise "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi. Gözaçan bu dosya kapsamında da tutuklanırken, Anıl Demir ile Cem Yüzer de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İLKSEN ÖZALPER GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma dosyasının yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper 5 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alınmıştı.
YENİ PARTİLİ İL BAŞKANI ÖZALPER TUTUKLANDI
Bu kapsamda "çıkar amaçlı suç örgütü" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, tutuklandı.