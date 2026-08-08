Yeni Parti Manisa İl Başkanı Özalper rüşvet soruşturmasında tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım (Foto: AA)

DİJİTAL MATERYALLER VE ÇEŞİTLİ DOKÜMANLARA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda, Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

3 TUTUKLAMA

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Özkan Yalım'ın, Denizli'de Demirhan Gözaçan'a 1 milyon TL teslim ettiğini beyan ettiği, Gözaçan'ın ise "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi. Gözaçan bu dosya kapsamında da tutuklanırken, Anıl Demir ile Cem Yüzer de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.