Çağrı Ergün’den canlı yayında başörtülü kadına alaycı yorum!

Bir platform üzerinden canlı yayın yapan içerik üreticisi Çağrı Ergün (35), kendisine gönderilen videoları inceleyip yorum yaptığı esnada, başörtülü bir genç kızın Beşiktaş forması giyerek takımının maçını yorumladığı bir videoya denk geldi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bir izleyicinin "Sınav kanalı mı bu, kapalı çarşı" yorumunu okuyup dalga geçen Ergün hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

SKANDAL İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılıkta ifade veren Çağrı Ergün, "Canlı yayın yaptığım esnada bana gönderilen bazı videoları inceliyor ve onlar hakkında yorum yapıyorum. Şikayete konu bu olay yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce yine bir canlı yayın esnasında izlemiş olduğum bir videoya ilişkindi. Ben canlı yayın yaparken aynı zamanda platform gereği izleyiciler de anlık yorum yapabilmekteydi. Videoyu izlerken bir izleyicinin yazmış olduğu "Sınav kanalı mı bu, kapalı çarşı" şeklindeki yorumunu okudum ve ona güldüm. Video görüntüsünde bulunan hanımefendinin Beşiktaş formasıyla Beşiktaş maçına ilişkin açıklamalar yaptığını gördüm. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Suç işleme kastım yoktur" dedi.

Ergün, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.