Manisa'da rüşvet ve suç örgütü operasyonu! CHP'li meclis üyeleri dahil 12 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında CHP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda genişletilen soruşturma yeni isimlere uzanırken, operasyon siyaset ve belediye çevrelerinde yankı uyandırdı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. MASAK incelemeleri sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda derinleştirilen soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MASAK RAPORLARIYLA SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Y., önceki dönem CHP Manisa il yöneticilerinden Demirhan G. ve Demirhan G.'nin şoförlüğünü yaptığı öğrenilen Anıl D. ile bağlantılı yürütülen dosyada 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Manisa merkezli İzmir, Muğla, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında CHP'li meclis üyelerinin de bulunduğu şüphelilerden Ü.Ö.O. Muğla'da, M.B. ve M.Y. İzmir'de, T.S.Ö. Mersin'de, Y.K. İstanbul'da, A.Ç., A.A.C., S.O., Ş.Ç., N.K., S.Ç. ve F.G. ise Manisa'da gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ FİRARİ

Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, B.U. ile A.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.