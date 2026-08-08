Bilge Kral'ın mirası TİKA ile yeniden hayat buldu! Aliya İzzetbegoviç müzesi kapılarını açıyor

Bosna-Hersek’in bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi ve ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in mirasını yaşatan Aliya İzzetbegoviç Müzesi, TİKA tarafından gerçekleştirilen restorasyon ve modern teşhir-tanzim çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in düşünsel ve siyasi mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla 19 Ekim 2007'de kurulan Aliya İzzetbegoviç Müzesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. ALİYA İZZETBEGOVİÇ MÜZESİ KAPILARINI AÇIYOR Bosna-Hersek Millî Anıtı statüsündeki Osmanlı dönemine ait Ploça ve Širokac kapıkulelerinde faaliyet gösteren müze, iki aşamalı olarak gerçekleştirilen projeyle hem tarihî kimliğine kavuşturuldu hem de çağdaş müzecilik standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlendi.

VRATNİK SURLARI VE TARİHİ KULELER GÜVENCE ALTINA ALINDI Projenin ilk aşamasında, müzenin ev sahipliği yaptığı tarihî yapıların özgün mimari özellikleri korunarak fiziki altyapıları güçlendirildi. Osmanlı'nın Balkanlar'daki savunma sisteminin önemli eserleri arasında yer alan ve 1727-1739 yılları arasında Bosna Valisi Ahmed Paşa Rustempašić Skopljak döneminde inşa edilen Ploça ve Širokac kapıkuleleri kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Çatı, sur duvarları ve merdivenlerin onarıldığı çalışmalar kapsamında Saraybosna'nın doğu kesimini koruyan tarihî Vratnik Sur Sistemi'nin önemli bir parçası daha koruma altına alındı.