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Bilge Kral'ın mirası TİKA ile yeniden hayat buldu! Aliya İzzetbegoviç müzesi kapılarını açıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bilge Kral'ın mirası TİKA ile yeniden hayat buldu! Aliya İzzetbegoviç müzesi kapılarını açıyor

Bosna-Hersek’in bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi ve ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in mirasını yaşatan Aliya İzzetbegoviç Müzesi, TİKA tarafından gerçekleştirilen restorasyon ve modern teşhir-tanzim çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in düşünsel ve siyasi mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla 19 Ekim 2007'de kurulan Aliya İzzetbegoviç Müzesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ MÜZESİ KAPILARINI AÇIYOR

Bosna-Hersek Millî Anıtı statüsündeki Osmanlı dönemine ait Ploça ve Širokac kapıkulelerinde faaliyet gösteren müze, iki aşamalı olarak gerçekleştirilen projeyle hem tarihî kimliğine kavuşturuldu hem de çağdaş müzecilik standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Bilge Kral'ın mirası TİKA ile yeniden hayat buldu! Aliya İzzetbegoviç müzesi kapılarını açıyor - 1

VRATNİK SURLARI VE TARİHİ KULELER GÜVENCE ALTINA ALINDI

Projenin ilk aşamasında, müzenin ev sahipliği yaptığı tarihî yapıların özgün mimari özellikleri korunarak fiziki altyapıları güçlendirildi.

Osmanlı'nın Balkanlar'daki savunma sisteminin önemli eserleri arasında yer alan ve 1727-1739 yılları arasında Bosna Valisi Ahmed Paşa Rustempašić Skopljak döneminde inşa edilen Ploça ve Širokac kapıkuleleri kapsamlı bir restorasyondan geçirildi.

Çatı, sur duvarları ve merdivenlerin onarıldığı çalışmalar kapsamında Saraybosna'nın doğu kesimini koruyan tarihî Vratnik Sur Sistemi'nin önemli bir parçası daha koruma altına alındı.

Bilge Kral'ın mirası TİKA ile yeniden hayat buldu! Aliya İzzetbegoviç müzesi kapılarını açıyor - 2

"SAVUNMA VE ÖZGÜRLÜK" ORTAK AMACINDA BULUŞTU

Geçmişte Saraybosna halkını düşman saldırılarına karşı koruyan tarihî kuleler, bugün Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin simge ismi Aliya İzzetbegoviç'in hatırasını yaşatıyor. Tarihî yapılar, bu yönüyle geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluşturuyor.

Müzenin ilk müdürü ve kurucularından Elvis Kondzic, kuleler ile İzzetbegoviç arasındaki bağı, "Kuleler ve Aliya farklı zamanda yaşadılar. Ancak sonunda savunma ve özgürlük ortak amacı etrafında buluştular." sözleriyle ifade ediyor.

Bilge Kral'ın mirası TİKA ile yeniden hayat buldu! Aliya İzzetbegoviç müzesi kapılarını açıyor - 3

DİJİTAL TEKNOLOJİLERLE ZENGİNLEŞTİRİLEN ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK ANLAYIŞI

Projenin ikinci aşamasında ise müzenin teşhir ve tanzim kurgusu tamamen yenilendi. Ziyaretçi deneyimini güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında sergi alanları, modern müzecilik ilkeleri doğrultusunda yeniden tasarlandı.

Bütüncül bir sergileme konseptinin benimsendiği müzede kanvas baskılar, özgün grafik uygulamaları, modern sergileme vitrinleri, LED ekranlar ile dijital görsel ve işitsel multimedya içeriklerine yer verildi.

Bu çalışmalarla müzenin, tarihî yapıların özgün karakterini korurken dijital anlatım unsurları ve modern sergileme teknolojileriyle ziyaretçilerine daha kapsamlı bir deneyim sunması hedefleniyor.

Bilge Kral'ın mirası TİKA ile yeniden hayat buldu! Aliya İzzetbegoviç müzesi kapılarını açıyor - 4

KRONOLOJİK VE TEMATİK ANLATIM KULELERE DAĞITILDI

Yenilenen sergi senaryosu, kronolojik akış ile tematik anlatımı bir araya getiren bir kurgu üzerine hazırlandı:

Ploça Kapıkulesi: Aliya İzzetbegoviç'in çocukluk ve gençlik yılları, aile yaşamı ve düşünsel gelişimi ele alınıyor.

Sur Hattı: İzzetbegoviç'in yargılanma süreci, cezaevi yılları ve bu dönemde kaleme aldığı eserler, özgün belgeler ve dijital yorumlama teknikleriyle aktarılıyor.

Širokac Kapıkulesi: Bosna-Hersek'in bağımsızlık süreci, devlet adamlığı, cumhurbaşkanlığı dönemi, savaş yıllarındaki liderliği ve uluslararası siyasi mirası, etkileşimli uygulamalarla ziyaretçilere sunuluyor.

Tarihi bilgi, özgün materyaller ve dijital araçların bir araya getirildiği Aliya İzzetbegoviç Müzesi, yalnızca eserlerin sergilendiği bir mekân olmanın ötesine geçiyor. Müze, hafıza, kimlik ve kültürel miras arasındaki ilişkiyi ziyaretçilerine deneyimletmeyi amaçlayan çağdaş bir müze anlayışıyla yeniden şekillendirildi.

Restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan müze, ziyaretçilerini ağırlamak üzere açılış hazırlıklarını sürdürüyor.

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