AK Parti'den 25. yıl videosu: “AK Parti bir Türkiye kitabıdır”

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” temasıyla hazırlanan video sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hazırlanan videoda, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı önemli gelişmelere yer verildi.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' temasıyla hazırlanan video paylaşıldı.

"TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR"

AK Parti'nin sanal medya hesabından, "Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı; AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" notuyla paylaşım yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN DETAYI

Kitap temasıyla hazırlanan videoda AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı önemli olaylara yer verildi.