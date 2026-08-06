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Rapçi Yuşa Keskin dahil 4 kişiye adli kontrol

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Rapçi Yuşa Keskin dahil 4 kişiye adli kontrol

Samsun'da sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda rapçi Yuşa Keskin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da rapçi Yuşa Keskin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi klip çekimi sırasında tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Rapçi Yuşa Keskin dahil 4 kişiye adli kontrol - 1

Edinilen bilgilere göre Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığı yönündeki görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda "Rapçi Keskin" olarak tanınan Yuşa Keskin (27), motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunduğu öne sürülen Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği iddia edilen Salihcan Özuygur (27) Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Rapçi Yuşa Keskin dahil 4 kişiye adli kontrol - 2

KLİPTEKİ TÜFEK GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Şüpheliler hakkında klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla işlem başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rapçi Yuşa Keskin dahil 4 kişiye adli kontrol - 3

Yuşa Keskin'in Instagram hesabında yaklaşık 369 bin takipçisi bulunduğu öğrenildi.

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