Rapçi Yuşa Keskin dahil 4 kişiye adli kontrol
Samsun'da sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda rapçi Yuşa Keskin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da rapçi Yuşa Keskin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi klip çekimi sırasında tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Edinilen bilgilere göre Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığı yönündeki görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda "Rapçi Keskin" olarak tanınan Yuşa Keskin (27), motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunduğu öne sürülen Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği iddia edilen Salihcan Özuygur (27) Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
KLİPTEKİ TÜFEK GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Şüpheliler hakkında klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla işlem başlatıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.