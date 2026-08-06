Edinilen bilgilere göre Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığı yönündeki görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda "Rapçi Keskin" olarak tanınan Yuşa Keskin (27), motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunduğu öne sürülen Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği iddia edilen Salihcan Özuygur (27) Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.