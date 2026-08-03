İstanbul’da ucuz kiralık konut dönemi: “40 bin liralık ev 17-18 bin TL'ye kiralanabilecek”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. TOKİ eliyle hayata geçirilecek projede konutlar satılamayacak ve devredilemeyecek. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Projenin detaylarını A Haber'de aktaran Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bir ilçede rayiç kira 40 bin liraysa, devletin kiralık evi 17-18 bin lira seviyesinde olacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül 2026'da başlayacağını duyurduğu İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesinde hazırlıklar sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek projede hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek, konutlar piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak. Satılamayacağı ve devredilemeyeceği belirtilen konutlar, dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına yönelik önemli bir model olarak uygulanacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, İstanbulluların merakla beklediği kiralık sosyal konut projesinin detaylarını A Haber canlı yayınında aktardı.

SADECE KİRALAMAYA YÖNELİK DEV PİLOT UYGULAMA Kiralık sosyal konut projesinin detaylarını paylaşan Faruk Erdem, "500 bin sosyal konutun 15 bin tanesi pilot olarak kiralık ev olarak ayrıldı. Bu bir pilot uygulama ve daha da gelişecek. Sadece kiralamaya yönelik konut üretimi. Bu evler satılamıyor, devredilemiyor, sadece kira için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Erdem, konut fiyatlarındaki artışın arzın artırılmasıyla dengelenebileceğini belirterek, "Ne kadar çok ev olursa fiyatlar o kadar geriye çekilecek. Çünkü yeni eve taşınacak insanların çıktıkları evler boş kalacak, arz fazlalaştıkça fiyatlar düşecek" dedi.

EYLÜL AYINDA İLK TESLİMLER: KİMLER BAŞVURABİLECEK? Projenin takvimi ve başvuru şartları hakkında bilgi veren Erdem, "15 bin evin bir kısmı hazır, bir kısmı eylülde tamamlanacak ve insanlar oturmaya başlayacak. Başvuru şartları önümüzdeki haftalarda belli olacak. Belli bir gelir seviyesinde olmak, İstanbul'da ikamet etmek ve üzerine kayıtlı bir evi olmamak gibi şartlar aranacak" şeklinde konuştu.