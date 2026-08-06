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Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 2 gözaltı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 2 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile iş insanı Çağrı G. hakkında, rüşvet soruşturması kapsamında itirafçı olmalarına rağmen bildiklerini tam anlatmadıkları gerekçesiyle yeniden yakalama kararı çıkardı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serkan Temuçin ve Çağrı G. daha önce itirafçı olmaları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

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