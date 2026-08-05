2026 Yılı Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Hava Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Balıkesir'de başlayan askerî kariyerini Hava Kuvvetleri'nin en üst makamına taşıyan Dalkıran, pilotluk, komutanlık, akademik eğitim, NATO görevleri ve yurt dışı temsilciliklerinde üstlendiği kritik görevlerle dikkat çekiyor. F-16 başta olmak üzere birçok platformda 3 bini aşkın jet uçuş saatine sahip olan Dalkıran, 2025 yılında orgeneral rütbesine terfi ederek Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine atanmış, 2026 YAŞ kararlarıyla ise Hava Kuvvetleri Komutanı olmuştu.

2026 Yılı Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, 38 yıllık askerî kariyerinde pilotluk, filo komutanlığı, NATO görevleri, hava ataşeliği ve kritik karargâh görevlerinde bulundu. F-16 başta olmak üzere 3 bini aşkın jet uçuş saatine sahip Dalkıran, son olarak Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini yürütüyordu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran (Foto: Ahaber.com.tr)

BALIKESİR'DEN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

16 Nisan 1966 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 1984 yılında Hava Harp Okulu'na giren Dalkıran, 1988 yılında Teğmen rütbesiyle mezun olarak Hava Kuvvetleri saflarına katıldı.

Pilotaj eğitimini 2'nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, uçuş ve harbe hazırlık eğitimlerini ise 3'üncü ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarında tamamlayan Dalkıran, 1991 yılında 8'inci Ana Jet Üs 182'nci Filo Komutanlığı'nda kol uçucusu olarak göreve başladı.

F-16 PİLOTLUĞUNDAN FİLO KOMUTANLIĞINA

1995-1999 yılları arasında Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs 162'nci Filo Komutanlığı'nda F-16 Uçuş Öğretmeni ve Program Subayı olarak görev yapan Dalkıran, 1999 yılında Hava Harp Akademisi'ne başladı. Akademiden 2001 yılında mezun olduktan sonra Hava Kuvvetleri Karargâhı Eğitim Daire Başkanlığı'nda Muharip Jet Birlikleri Eğitim Subayı olarak görev yaptı.

ABD, GÜNEY KORE VE NATO GÖREVLERİ

2002 yılında ABD'nin Mississippi eyaletinde İnsan Gücü Yönetimi Kursu'nu tamamlayan Dalkıran, aynı yıl Bosna-Hersek'te NATO bünyesindeki SFOR Karargâhı'nda altı ay süreyle görev aldı.

2003-2004 yıllarında Güney Kore'de Hannam Üniversitesi'nde Korece eğitimi gören Dalkıran, ardından Güney Kore Hava Harp Akademisi'nde eğitimini tamamladı.

İSRAİL'DE HAVA ATAŞELİĞİ GÖREVİ

2005-2007 yılları arasında 6'ncı Ana Jet Üs 161'inci Filo Komutanlığı'nda Harekât Subayı ve Filo Komutanı olarak görev yapan Dalkıran, 2007 yılında Tel Aviv Askerî Ataşeliği'ne Hava Ataşesi olarak atandı. Bu görevi üç yıl boyunca sürdürdü.

Türkiye'ye dönüşünün ardından 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Değerlendirme ve Denetleme Başkanı ile Harekât Komutanlığı görevlerini üstlenen Dalkıran, daha sonra CAOC-6 Harekât Direktörlüğü ve 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'nın kurulmasının ardından 5 Ağustos 2014 tarihinden itibaren aynı görevi yeni teşkilatta sürdürdü.

GENERAL RÜTBELERİNDE KRİTİK GÖREVLER

2015 yılı Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla tuğgeneral rütbesine terfi eden Dalkıran, sırasıyla Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 2018 tarihinde tümgeneral rütbesine terfi ederek 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı görevini üstlenen Dalkıran, 2021 yılında korgeneralliğe yükseldi. Bu dönemde Genelkurmay İstihbarat Başkanı ve ardından Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak görev yaptı.

2025 yılı YAŞ kararlarıyla orgeneral rütbesine terfi eden Dalkıran, 13 Ağustos 2025 tarihli general atamaları kapsamında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine getirildi.

2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

3 BİNİ AŞKIN JET UÇUŞ SAATİ

Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, F-16 başta olmak üzere F-104, F-5, T-38, T-37, T-33, KT-1T, CN-235, AS-532, UH-1H ve çeşitli eğitim uçaklarında görev yaptı.

Toplam 3 bin 134 saat 20 dakika jet, 718 saat 20 dakika pervaneli uçuş gerçekleştiren Dalkıran, F-16 ile 2 bin 177 saat 40 dakika uçuş tecrübesine sahip bulunuyor.

NATO MADALYALARI VE ÜSTÜN HİZMET MADALYASI

Görev süresi boyunca üç kez NATO Madalyası almaya hak kazanan Dalkıran'a, 18 Kasım 2025 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası verildi.

Bunun yanı sıra Harekât Şerit Rozeti, Muharebe Harekât Şerit Rozeti, Komutan Pilot Brövesi, Kıdemli Pilot Brövesi, Kıta Komutanlığı Brövesi, İç Güvenlik Hizmet Şerit Rozeti ve Komutanlık Şerit Rozeti başta olmak üzere çok sayıda takdir ve taltif rozeti bulunuyor.

İNGİLİZCE VE KORECE BİLİYOR

Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Özlem Dalkıran ile evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Korece bilen Dalkıran, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.

MADALYA, TAKDİR VE TALTİF ROZETLERİ:

TARİH MADALYA 23.09.2002 NATO Madalyası 20.03.2003 NATO Madalyası 25.10.2013 NATO Madalyası 18.11.2025 Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası

Takdir ve Taltif Rozetleri:

TARİH TAKDİR VE TALTİF ROZETİ 11.11.1991 Harekât Şerit Rozeti 25.12.1993 Atış Şerit Rozeti 29.03.1994 Harekât Şerit Rozeti 17.07.1995 Harekât Şerit Rozeti 03.04.1996 Harekât Şerit Rozeti 11.06.1996 Üstün Hizmet Ödülü 23.12.1997 Kıdemli Pilot Brövesi 01.07.1999 Eğitim ve Öğretim Başarı Şerit Rozeti 29.03.2005 Muharebe Harekât Şerit Rozeti 29.07.2005 Komutan Pilot Brövesi 22.12.2006 Kıta Komutanlığı Brövesi 17.12.2007 Üstün Birlik Yetiştirme Şerit Rozeti 28.11.2008 Yurt Dışı Geçici Görev Şerit Rozeti 14.06.2010 Üstün Hizmet Ödülü 23.12.2010 Yurt Dışı Sürekli Görev Şerit Rozeti 14.04.2011 Meslekî İhtisas Şerit Rozeti 18.11.2011 İdarî ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti 23.07.2012 Harekât Şerit Rozeti 11.10.2012 İç Güvenlik Hizmet Şerit Rozeti 01.11.2017 Kıta Komutanlığı Brövesi 11.11.2020 İdarî ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti 13.02.2023 Kıta Komutanlığı Brövesi 13.10.2023 İdarî ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti 07.10.2024 Karargâh Görev Şerit Rozeti 19.08.2025 Komutanlık Şerit Rozeti

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