Ankara-Trablus hattında kritik temas! Bakan Fidan Libyalı yetkililer ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ulusal güvenlik danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Ankara'da Dibeybe ve Zubi ile görüştü.