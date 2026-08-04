Batman’da JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü Ş.O. yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi.

JASAT EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin gerçekleştirdiği istihbari ve operasyonel çalışmalar sonucunda, firari kadın hükümlü Ş.O.'nun Batman merkezde bulunduğu belirlendi.

15 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yeri belirlenen Ş.O., 3 Ağustos 2026'da Batman merkezde düzenlenen operasyonla yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan Ş.O., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRECEK

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve aranan kişilerin adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceği belirtildi.