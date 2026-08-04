Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’deki toplam kütüphane kullanım alanının son 8 yılda 320 bin metrekareden yaklaşık 900 bin metrekareye çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Ersoy, aynı dönemde halk kütüphanelerindeki üye sayısının 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısının ise 28 milyondan 39,2 milyona yükseldiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 8 bin 390 metrekarelik kapalı alana sahip Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.
Açılış programına, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci ve Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz eşlik etti.
Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana ülkenin her noktasında çocukların ve gençlerin kütüphane hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilmesi için kapsamlı yatırımlar yaptıklarını söyledi.
Halkın ihtiyaçları doğrultusunda farklı yaş ve kesimlere hitap eden yeni nesil kütüphaneleri şehirlerle buluşturduklarını belirten Ersoy, eser sayılarının artırıldığını, kütüphanelerin yeni bölümler ve teknolojik imkânlarla güçlendirildiğini kaydetti.
8 YILDA 900 BİN METREKAREYE ULAŞTI
Türkiye genelinde bin 300'den fazla kütüphanenin hizmet verdiğini açıklayan Bakan Ersoy, kütüphane kullanım alanı, oturma kapasitesi, üye ve kullanıcı sayılarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşıldığını belirtti.
Bakan Ersoy, son 8 yılda toplam kütüphane kullanım alanının yaklaşık 320 bin metrekareden 900 bin metrekareye, oturma kapasitesinin ise 97 binden yaklaşık 160 bin kişiye çıkarıldığını söyledi.
Aynı dönemde halk kütüphanelerindeki üye sayısının 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısının 28 milyondan 39,2 milyona, toplam kitap sayısının da 19 milyondan 26,1 milyona ulaştığını ifade eden Ersoy, sadece son üç yılda hizmete açılan yeni ve yenilenmiş kütüphane sayısının 245'i geçtiğini bildirdi.