Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı

ŞIRNAK'A 8 BİN 390 METREKARELİK YENİ KÜLTÜR MERKEZİ Şırnak İl Halk Kütüphanesinin bin 475 kişilik kullanıcı kapasitesine ve yaklaşık 62 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olduğunu belirten Bakan Ersoy, yapının kentin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacağını söyledi. Kütüphanede 0-3 yaş bebek, 4-6 yaş okul öncesi ve 7-14 yaş çocuk bölümlerinin yanı sıra dört ayrı yetişkin okuma ve araştırma salonu, süreli yayınlar bölümü ve teknik hizmetler birimi bulunuyor. Görme ve işitme engelli vatandaşlar için erişilebilir hizmet odaları, farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler, multimedya ve konferans salonu da bulunan kütüphane; araştırma, eğitim, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

ŞIRNAK'TA KÜTÜPHANE YATIRIMLARI SÜRÜYOR Şırnak'ın Molla Ahmed-i Cezerî ve Ahmed-i Hânî gibi önemli isimlerin düşünce ve edebiyat mirasına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersoy, kütüphanelerin bu birikimin korunarak gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Son beş yılda İdil, Uludere, Silopi ve Güçlükonak ilçe halk kütüphanelerinin tefrişlerinin yenilendiğini aktaran Ersoy, Cizre 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesinin de yeni hizmet binasına kavuşturulduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy (Foto: Ahaber.com.tr)

KÜTÜPHANELER ÜRETİM MERKEZLERİNE DÖNÜŞÜYOR

Kütüphanelerin artık sadece kitap okunan mekânlar olmadığını belirten Bakan Ersoy, yeni dönem vizyonunu şöyle anlattı:

"'Üreten Kütüphaneler' vizyonumuz ile kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürüyoruz. İnovasyon ve girişimcilik süreçlerini destekleyerek kütüphanelerimizi fikir ve proje geliştirme mekânları olarak işlevsel kılıyoruz."

Türkiye genelinde 26 müstakil bebek kütüphanesi, 75 çocuk kütüphanesi, 21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanesi, 12 alışveriş merkezi kütüphanesi, 3 havalimanı kütüphanesi, 2 gar kütüphanesi ve 2 hastane kütüphanesinin faaliyet gösterdiğini belirten Ersoy, 78 gezici kütüphane aracılığıyla da yerleşik kütüphanelerden yararlanamayan vatandaşlara hizmet götürüldüğünü kaydetti.



Dijital dönüşüm, mobil uygulamalar, yapay zekâ kullanımı ve engelli dostu teknolojilerle kütüphane hizmetlerini geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Bakan Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesinin şehre, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.