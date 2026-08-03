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Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşikçioğlu hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "icbar suretiyle irtikap, zimmet ve rüşvet almak" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Beşikçioğlu'nun, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin dün aldığı kararla tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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