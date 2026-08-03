Açıklamaları tepki çekmişti! Bennu Gerede'ye "müstehcenlik"ten soruşturma
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir televizyon programında boynunda taşıdığı kolye ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gerede hakkında gözaltı talimatı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.
Gerede, hakkında gözaltı talimatı verildi.