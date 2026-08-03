Açıklamaları tepki çekmişti! Bennu Gerede'ye "müstehcenlik"ten soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir televizyon programında boynunda taşıdığı kolye ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gerede hakkında gözaltı talimatı verildi.