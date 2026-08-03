Çöktükleri mekanlara tehdit yağmuru! Ençler örgütüne operasyon! İşte yönetim şeması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Hüseyin Enç liderliğindeki silahlı suç örgütünün Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı olduğu algısını kullanarak yağma, tehdit, kurşunlama ve haksız kazanç sağladığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip, kamera kayıtları, HTS-PTS verileri, MASAK raporları ve müşteki beyanları doğrultusunda örgütün 18 ayrı suça karıştığı değerlendirildi. Soruşturmada Hüseyin Enç örgüt lideri, Ertan Dedecik, İsa Enç, Muhammed Necmettin Varsak ve Nurullah Keleş ise yönetici olarak değerlendirildi. Çok sayıda örgüt üyesi, tetikçi, yardım eden ve azmettiren şüphelinin farklı eylemlerdeki rolleri tek tek dosyaya işlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hüseyin Enç liderliğindeki silahlı suç örgütünün, Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı olduğu algısını kullanarak çok sayıda yağma, tehdit, silahlı saldırı ve haksız kazanç eylemine karıştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında örgütün farklı tarihlerde toplam 18 ayrı suça karıştığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

18 FARKLI EYLEM ORTAYA ÇIKTI Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip, güvenlik kamerası görüntüleri, HTS ve PTS kayıtları, MASAK verileri, mesaj içerikleri ile müşteki beyanları birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgulara göre örgütün; şirket ve mal varlıklarının zorla ele geçirilmesi, iş yerlerinin kurşunlanması, iş insanlarına yönelik tehdit ve silahlı saldırı hazırlıkları, şirket ortaklarının baskıyla ortaklıktan çıkarılması, para ve çeklerin zorla alınması, taşınmazların ele geçirilmesi ile cezaevindeki örgüt üyelerinin kaçırılması gibi toplam 18 ayrı olaya karıştığı değerlendirildi.