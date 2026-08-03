CANLI YAYIN

Çöktükleri mekanlara tehdit yağmuru! Ençler örgütüne operasyon! İşte yönetim şeması

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Çöktükleri mekanlara tehdit yağmuru! Ençler örgütüne operasyon! İşte yönetim şeması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Hüseyin Enç liderliğindeki silahlı suç örgütünün Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı olduğu algısını kullanarak yağma, tehdit, kurşunlama ve haksız kazanç sağladığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip, kamera kayıtları, HTS-PTS verileri, MASAK raporları ve müşteki beyanları doğrultusunda örgütün 18 ayrı suça karıştığı değerlendirildi. Soruşturmada Hüseyin Enç örgüt lideri, Ertan Dedecik, İsa Enç, Muhammed Necmettin Varsak ve Nurullah Keleş ise yönetici olarak değerlendirildi. Çok sayıda örgüt üyesi, tetikçi, yardım eden ve azmettiren şüphelinin farklı eylemlerdeki rolleri tek tek dosyaya işlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hüseyin Enç liderliğindeki silahlı suç örgütünün, Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı olduğu algısını kullanarak çok sayıda yağma, tehdit, silahlı saldırı ve haksız kazanç eylemine karıştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında örgütün farklı tarihlerde toplam 18 ayrı suça karıştığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Çöktükleri mekanlara tehdit yağmuru! Ençler örgütüne operasyon! İşte yönetim şeması - 1

18 FARKLI EYLEM ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip, güvenlik kamerası görüntüleri, HTS ve PTS kayıtları, MASAK verileri, mesaj içerikleri ile müşteki beyanları birlikte değerlendirildi.

Elde edilen bulgulara göre örgütün; şirket ve mal varlıklarının zorla ele geçirilmesi, iş yerlerinin kurşunlanması, iş insanlarına yönelik tehdit ve silahlı saldırı hazırlıkları, şirket ortaklarının baskıyla ortaklıktan çıkarılması, para ve çeklerin zorla alınması, taşınmazların ele geçirilmesi ile cezaevindeki örgüt üyelerinin kaçırılması gibi toplam 18 ayrı olaya karıştığı değerlendirildi.

Çöktükleri mekanlara tehdit yağmuru! Ençler örgütüne operasyon! İşte yönetim şeması - 2

BARIŞ BOYUN'UN ADINI KULLANARAK TEHDİT

Soruşturmada, çok sayıda mağdurun yurt dışına kayıtlı telefon numaralarından aranarak Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiği ve para talep edildiği tespit edildi.

Bazı mağdurlara ait iş yerlerinin kurşunlandığı, bazı olaylarda ise silahlı saldırı hazırlıkları sırasında tetikçilerin İzmir'e getirildiği belirlendi. Bir olayda hedef alınan araç yerine benzer başka bir aracın yanlışlıkla kurşunlandığı da dosyaya yansıdı.

ŞİRKETLER, GAYRİMENKULLER VE YÜKLÜ MİKTARDA PARALAR HEDEF ALINDI

Soruşturma dosyasına göre örgütün;

  • Bir mağduru borçlandırarak şirketleri, araçları, gayrimenkulleri ve nakit parasını ele geçirdiği,

  • Bir tekne imalat şirketi ortağını tehdit ederek ortaklıktan çıkardığı ve 75 bin dolarını aldığı,

  • Bir fast food işletmesinin ortağını baskıyla ortaklıktan çıkarıp 600 bin lirasını aldığı,

  • Bir akaryakıt şirketi sahibine ait 2 milyon 500 bin liralık çeki zorla alarak yırttığı,

  • Seferihisar'daki bir daireyi tehdit yoluyla ele geçirdiği,

  • Alaçatı'daki bir otelin sahibinden 110 bin dolar talep ettiği değerlendirildi.

Çöktükleri mekanlara tehdit yağmuru! Ençler örgütüne operasyon! İşte yönetim şeması - 3

CEZAEVİNDEN KAÇIRMA PLANI DA DOSYADA

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve yöneticilerinin, açık ceza infaz kurumlarında bulunan örgüt üyelerini planlı şekilde kaçırdığı yönünde de bulgular elde edildi.

İzmir'den Bandırma'ya giderek bir örgüt üyesini iki farklı tarihte kaçırdıkları, ayrıca Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan iki hükümlünün de örgüt tarafından kaçırıldığı değerlendirildi.

MASAK RAPORLARIYLA PARA TRAFİĞİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin suçtan elde ettikleri gelirleri kendi hesapları yerine birinci derece yakınlarına ait banka hesapları üzerinden aktardıkları belirlendi.

MASAK incelemelerinde para hareketlerinin izini kaybettirmek amacıyla çeşitli maskeleme yöntemleri kullanıldığı tespit edilirken, örgütün mağdurlardan tehdit ve baskı yoluyla haksız kazanç sağladığı yönündeki deliller soruşturma dosyasına girdi.

Çöktükleri mekanlara tehdit yağmuru! Ençler örgütüne operasyon! İşte yönetim şeması - 4

ŞÜPHELİLERİN ROLLERİ TEK TEK BELİRLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Ençler" olarak bilinen silahlı suç örgütünün hiyerarşik yapısı ve örgüt mensuplarının eylemlerdeki rolleri ayrıntılı şekilde ortaya konuldu. Hazırlanan bilgi notunda, örgüt lideri ve yöneticilerinden tetikçilere, örgüte yardım ettiği değerlendirilen isimlerden başka suç örgütleriyle bağlantılı şüphelilere kadar çok sayıda kişinin dosyadaki konumu tek tek sıralandı.

Çöktükleri mekanlara tehdit yağmuru! Ençler örgütüne operasyon! İşte yönetim şeması - 5

ÖRGÜT LİDERİ VE YÖNETİCİLERİ

Soruşturma dosyasında Hüseyin Enç örgüt lideri olarak gösterildi. Teknik takip, kamera kayıtları, iletişim tespitleri ve MASAK verileri doğrultusunda Hüseyin Enç'in soruşturma kapsamındaki 18 ayrı eylemden sorumlu olduğu değerlendirilirken, Ertan Dedecik, İsa Enç, Muhammed Necmettin Varsak ve Nurullah Keleş de örgütün yönetici kadrosunda yer alan isimler olarak dosyada yer aldı.

Örgüt üyeleri ve suçlamalar

  • Atilla Enç: Kovala Fast Food ortaklığına yönelik tehdit, MF Taş Petrol olayı ve Güven Yavuz'un kaçırılması.
  • Batuhan Çakmak: Westhan Tekne İmalat ortaklığının ele geçirilmesi, Royal Class Otomotiv'in tehdit edilmesi ve İstanbul'dan tetikçi getirilmesi.
  • Bayram Sarı: Mehmet Akkaya'nın tehdit edilmesi, La Beaute Güzellik Salonu'nun kurşunlanması ve Emre Gültekin'e yönelik saldırı.
  • Emre Can Doğan: Ametist Otel sahibiyle ilgili tehdit, Kovala Fast Food ve MF Taş Petrol olayları ile Güven Yavuz'un kaçırılması.
  • Ender Polat: MF Taş Petrol sahibine yönelik tehdit süreci.
  • Ersan Alkan: Royal Class Otomotiv tehdidi, tetikçi organizasyonu ve Kovala Fast Food olayı.
  • Gökhan Uysal: Tehdit, kurşunlama ve firari örgüt üyelerinin saklanmasına ilişkin eylemler.
  • Halil Coşkun: Mehmet Kuş'un tehdit edilmesi ve Güven Yavuz'un kaçırılması.
  • Hamza Kacamer: Doğan Tekstil yöneticilerine yönelik silahlı saldırı girişimi.
  • Hasan Enç: Kuntay Gündaş, Murat Serdar Yeniek İnci ve Sedat Özer'e yönelik mal varlığına ilişkin eylemler.
  • Kemal Tercan: Hara At Çiftliği'nin örgüt kullanımına tahsis edilmesi ve Ametist Otel dosyası.
  • Mert Görgülü: Cezaevinden kaçırılma olayı kapsamında örgüt içerisindeki konumu.
  • Orhan Özcan: Ametist Otel, MF Taş Petrol ve Güven Yavuz dosyaları.
  • Serkan Aras: Kovala Fast Food olayı ile silah ele geçirilen dosya.
  • Yakup Enç: Kuntay Gündaş, Ametist Otel, MF Taş Petrol ve Güven Yavuz'a ilişkin birçok eylem.

Çöktükleri mekanlara tehdit yağmuru! Ençler örgütüne operasyon! İşte yönetim şeması - 6

BAŞKA SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI İSİMLER

Dosyada, Gurur İşinçelik (B.B. suç örgütü yöneticisi), Muhammet Fırat Sarıdoğan, Ali Kemal Koruk ve Mert Ali Muhammet Altuntaş'ın farklı organize suç örgütleri adına hareket ederek "Ençler" suç örgütünün bazı eylemlerine destek verdiği değerlendirildi. Özellikle Royal Class Otomotiv'e yönelik saldırı için İstanbul'dan tetikçi sevki yapıldığı öne sürüldü.

YARDIM ETTİĞİ VEYA AZMETTİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN İSİMLER

Soruşturmada örgüt üyesi olmamakla birlikte bazı eylemlere yardım ettiği veya azmettirdiği değerlendirilen isimler ise şöyle sıralandı:

  • Celal Tekgöz
  • Cumhur Yüksel
  • Mehmet Talat Ekerbiçer
  • Şafak Gerçek
  • Ufuk Güven
  • Boran Çiftçi
  • Cihan Alakuş
  • Gökhan Kılıç
  • Hakan Güler
  • Orhan Demirtaş
  • Özer Çakmak
  • Yasemin Demirtaş
  • Bu kişilerin farklı tehdit, mal varlığının ele geçirilmesi ve çeklerin yırtılması gibi eylemlerde rol aldığı iddia edildi.

Çöktükleri mekanlara tehdit yağmuru! Ençler örgütüne operasyon! İşte yönetim şeması - 7

CEZAEVİNDEKİ ŞÜPHELİLER DE DOSYADA

Bilgi notunda ayrıca Aşkın Demirkol, Coşkun Demirkol, Çağrı İşçi, Güven Yavuz, Hamit Elma, Mervan Aykaç, Murat Can Özyiğit, Orkun Demirkol, Sait Altundağ, Uğur Akan ve Vedat Çiftçi hakkında da çeşitli silahlı saldırı, tetikçilik, cezaevinden kaçırma ve örgüte yardım iddialarına yer verildi.

Çocuklar çetelere nasıl kanıyor?Çocuklar çetelere nasıl kanıyor? ÇOCUKLAR ÇETELERE NASIL KANIYOR?

Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter
Sonraki haber
Kongre öncesi truva temizliği: CHP’de hesaplaşma düğmesine basıldı! Özel’in parti içi yapılanma planına neşter
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın