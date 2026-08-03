Başkan Erdoğan liderlik edecek! Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Masada terfi, atama ve emeklilik
Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yarın bir araya geliyor. Kritik toplantıda, albayların generalliğe yükseltilmesi, general ve amirallerin terfileri ile görev sürelerinin uzatılması gibi hayati dosyalar karara bağlanacak. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak olan şurada, özellikle Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarındaki olası değişiklikler ve görev süresi uzatımları en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. YAŞ toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar görüşülecek.
Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek olan Yüksek Askeri Şura toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.
YAŞ toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel ilk kez yer alacak.
KOMUTA KADEMESİNDE KRİTİK DOSYALAR
Terfi, atama ve emeklilik dosyaları görüşülecek. Albaylıktan general ve amiral rütbelerine yükselecek personelin ve bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları değerlendirilecek.
Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak. Ayrıca kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi planlanan personel de toplantıda belirlenmiş olacak.
DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNDE GÖZLER YENİ KARARLARDA
2025 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor.
Bu süreçte gözler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na çevrilmiş durumda. Öyle ki daha önce Donanma Komutanlığı görevinde bulunmuş olan Ercüment Tatlıoğlu 2022'den bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor. 2024 ve 2025 yıllarında görev süresi uzatılan Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.
Şayet emekliye sevk edilirse Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için mevcut Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ismi ön plana çıkıyor. Hava Kuvvetleri'nde de benzer bir durum söz konusu.
Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan Ziya Cemal Kadıoğlu 2023 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. 2023'te göreve gelen Kadıoğlu'nun görev süresi 2025 yılında uzatıldı. Kadıoğlu için de görev süresinin uzatılması gündemde.
Şayet emeklilik kararı çıkarsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ön plana çıkan isimse mevcut Muharip Hava Kuvveti Komutanı Rafet Dalkıran.