Başkan Erdoğan liderlik edecek! Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Masada terfi, atama ve emeklilik

Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. YAŞ toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar görüşülecek.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek olan Yüksek Askeri Şura toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

YAŞ toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel ilk kez yer alacak.

KOMUTA KADEMESİNDE KRİTİK DOSYALAR

Terfi, atama ve emeklilik dosyaları görüşülecek. Albaylıktan general ve amiral rütbelerine yükselecek personelin ve bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları değerlendirilecek.

Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak. Ayrıca kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi planlanan personel de toplantıda belirlenmiş olacak.