Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in paylaştığı HSK İkinci Dairesi verilerine göre 2026 yılı içerisinde toplam 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında işlem yapıldı. Bu dosyalardan 333'ü hakkında disiplin cezası uygulanırken, diğer dosyalar hakkında soruşturma evrakının işlemden kaldırılması veya ceza tayinine yer olmadığı yönünde kararlar verildi

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç ve suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin yargı teşkilatı içerisinde de aynı hassasiyetle uygulandığını ifade etti.

"HİÇ KİMSEYE AYRICALIK SAĞLANMAYACAK"

Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini ifade eden Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir.

Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir."