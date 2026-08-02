Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aylık 2,5 milyon liralık gelir beyanında bulunan Beşikçioğlu'nun banka hareketleri bu tutarla uyuşmadı. Belediyedeki tartışmalı ihale süreçleriyle ilgili, "İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur" savunmasını yapan Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin çekim ve tanıtım çalışmalarında belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat ve edimin ifasına fesat suçlamaları yöneltilen Beşikçioğlu, aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etti ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinde bu miktarla uyumlu düzenli bir gelir akışı görülmedi. Çeşme'den İstanbul'a uzanan taşınmazlarını, fındık bahçelerini, arsalarını ve lüks aracını tek tek sıralayan Beşikçioğlu, başkan yardımcısının şirketinden gelen 975 bin lirayı "Otel için alınan borç", adaylık için bir meclis üyesinin adresine taşınmasını ise seçim şartı olarak açıkladı.

Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi dosyaya yansıdı. BEŞİKÇİOĞLU DÖRT AĞIR SUÇTAN SORGULANDI Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alındı. Beşikçioğlu'na rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılan Beşikçioğlu, bu hükümlerden yararlanmak istemediğini belirterek suçlamalarla ilgili savunma yaptı. 2,5 MİLYONLUK GELİR BEYANI BANKA HESAPLARINA YANSIMADI İfade tutanağında Beşikçioğlu'nun ekonomik durumu 2 milyon 500 bin TL olarak kayda geçirildi. Beşikçioğlu, gelirlerini belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi'nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle açıkladı. Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinin tekilleştirilmiş analizinde, aylık 2,5 milyon liraya karşılık gelecek düzenli bir para giriş serisi görülmedi. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin TL, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin TL olarak belirlendi. Aylık 2,5 milyon liralık gelirin yıllık karşılığı 30 milyon liraya ulaşırken, incelenen hareketler bu tutarla uyumlu düzenli bir banka akışı ortaya koymadı. ÇEŞME'DEN İSTANBUL'A KABARIK SERVET LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI Beşikçioğlu, ifadesinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıraladı. Buna göre Beşikçioğlu'nun:



- Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçeleri,

- Çeşme'nin Ardıç Mahallesi'nde müstakil evi,

- Urla'da yüzde 50 hisseli müstakil evi,

- İzmir Güzelyalı'da dairesi,

- İstanbul Büyükyalı'da loft dairesi,

- Ankara Güneş Sokak'ta bir dairesi,

- Ayvalık'ta hisseli arsası,

- İki motosikleti ve Audi A6 marka otomobili bulunduğu ortaya çıktı. Beşikçioğlu, bu mal varlığını yıllar içerisindeki birikimleri ve miras yoluyla elde ettiğini savundu. Halkbank ve Garanti Bankasında hesapları bulunduğunu, ayrıca Midas üzerinden kripto yatırım hesabı kullandığını söyledi. "İHALELERDE HERHANGİ BİR GÖREV VE YETKİM YOKTUR" Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul etti. Başkanın genel denetim ve gözetim görevi bulunduğunu da açıkça dile getirdi. Buna karşın belediyenin tartışmalı ihale, alım ve ödeme süreçleri sorulduğunda, "İhalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur" savunması yaptı. Çok sayıdaki usulsüzlükten ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü. Başkanlık makamına bağlı denetim birimlerinin varlığı, hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalıştığı beyanı ve gerektiğinde personel hakkında inceleme başlatabilmesi; "Hiçbir şeyden haberim yoktu" savunmasıyla çelişkili bulundu.