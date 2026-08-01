Festivalde 25'i özel şekilli olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirdi. Açılıştan bir gün önce gerçekleştirilen " Night Glow" gösterileri ise yerli ve yabancı ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı'nda 7'nci Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali de düzenlendi.

Michelin yıldızlı şeflerin de aralarında bulunduğu gastronomi alanındaki kanaat önderleri tarafından belirlenen 43 Lezzet Noktası, ziyaretçileri Nevşehir'in köklü mutfak kültürüyle buluşturacak.

Aynı alandaki Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri de geleneksel sanatların az bilinen yönlerini gün yüzüne çıkardı.

Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde düzenlenen "Yaşayan Miras: Nevşehir" sergisinde, kentin köklü geçmişi ve yaşamaya devam eden kültürel değerleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Melih Şentürk'ün "Distopik Evrenin Köhne Yapıları" sergisi ise sanatseverlere 2149 yılında geçen farklı bir hikâye sundu.

Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Ortahisar ve Mustafapaşa'ya yayılan gastronomi rotasında şu yöresel lezzetler keşfedilebilecek:

Soğanlama

Ağpakla

Gendirme

Dıvıl

Yöresel kuru fasulye

Kabak tatlısı

Dolaz

Kayısı dolması

Ayva dolması

Geleneksel esnaf lokantalarından özgün gastronomi duraklarına kadar uzanan rota, Nevşehir'in zengin gastronomi mirasını daha görünür hâle getirmeyi amaçlıyor.

Festivalin gastronomi programına Kapadokya'nın ilk ve tek Michelin yıldızlı restoranının şefi Duran Özdemir ev sahipliği yapacak.

Michelin yıldızlı şefler Zeynep Pınar Taşdemir ve Maksut Aşkar'ın yanı sıra şef Doğa Çitçi, akademisyen Prof. Dr. Özge Samancı ile gazeteci ve yazar Zeynep Kakınç da programa konuk olacak.

GÖREME'DE DOKUZ GÜNLÜK MÜZİK ŞÖLENİ

Göreme Festival Alanı'nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde çok sayıda ünlü sanatçı sahne alacak. Festival boyunca müzikseverlerle buluşacak sanatçılar şöyle:

Hakan Altun

Poizi

Buray

Sefo

Merve Özbey

Alişan

Oğuzhan Koç

Bengü

Gökhan Türkmen

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL FESTİVAL KÖYÜ

Avanos Amfi Tiyatro'da kurulacak Çocuk Köyü'nde minik ziyaretçilere yönelik yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar, Karagöz etkinlikleri ve sanal gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan balon turu düzenlenecek.

Festival süresince her gün devam edecek etkinliklerle çocukların eğlenirken sanatla tanışması sağlanacak.

FotoMaraton Nevşehir ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde ise katılımcılar şehri kendi bakış açılarıyla fotoğraflayarak özgün eserler ortaya koyacak.

FESTİVAL 9 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de gerçekleştirilecek etkinlikler; konserlerden atölyelere, sergilerden söyleşilere, çocuk programlarından gastronomi buluşmalarına kadar uzanan zengin içeriğiyle şehrin dört bir yanında ziyaretçileri ağırlayacak.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, 9 Ağustos'a kadar kentin müzelerinde, tarihî meydanlarında ve kültür duraklarında devam edecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgilere Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin resmî internet sitesi ile @turkiye_kulturyolu Instagram hesabından ulaşılabilecek.