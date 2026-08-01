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Kapadokya’da kültür ve sanat şöleni başladı! Nevşehir’de 9 gün boyunca 156 etkinlik düzenlenecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kapadokya’da kültür ve sanat şöleni başladı! Nevşehir’de 9 gün boyunca 156 etkinlik düzenlenecek

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12’nci durağı olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali, Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nde düzenlenen törenle başladı. Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde 9 Ağustos’a kadar devam edecek festival kapsamında 12 farklı noktada 156 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına kadar uzanan festivalde, 43 Lezzet Noktası da ziyaretçileri Nevşehir mutfağıyla buluşturacak.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali başladı. Kapadokya, dokuz gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12'nci durağında; konserler, sergiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarından oluşan 156 etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Festival kapsamında 25'i özel şekilli olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu da Kapadokya semalarını renklendirdi.

Kapadokya’da kültür ve sanat şöleni başladı! Nevşehir’de 9 gün boyunca 156 etkinlik düzenlenecek - 1

MASAL DİYARI KAPADOKYA'DA FESTİVAL HEYECANI

Festivalin Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kapadokya’da kültür ve sanat şöleni başladı! Nevşehir’de 9 gün boyunca 156 etkinlik düzenlenecek - 2

Peribacaları, yer altı şehirleri ve yüzyıllar içinde oluşan kültürel birikimiyle dünyanın önde gelen turizm destinasyonları arasında bulunan Nevşehir, festival boyunca kültür, sanat ve gastronomiyi aynı rotada buluşturacak.

Kapadokya’da kültür ve sanat şöleni başladı! Nevşehir’de 9 gün boyunca 156 etkinlik düzenlenecek - 3

12 FARKLI NOKTADA 156 ETKİNLİK

Nevşehir'in dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kentte dokuz gün boyunca 12 farklı noktada toplam 156 etkinlik gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kapadokya'yı eşsiz kılan unsurun yalnızca peribacaları ve vadiler olmadığını vurgulayan Yazgı, doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği güzelliklerin insanın binlerce yıllık emeğiyle aynı hikâyede buluştuğunu söyledi.

Yer altı şehirlerinden Göreme'nin kaya kiliselerine, Avanos'un çömlek çarkından Hacı Bektaş-ı Veli'nin irfanına kadar uzanan zengin mirasa dikkati çeken Yazgı, Kapadokya'nın üreten, yaşatan ve ilham veren canlı bir kültür merkezi olduğunu ifade etti.

Kapadokya’da kültür ve sanat şöleni başladı! Nevşehir’de 9 gün boyunca 156 etkinlik düzenlenecek - 4

SERGİLERDEN ÇOCUK ETKİNLİKLERİNE ZENGİN PROGRAM

Festival kapsamında Göreme Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek konserlerin kentte festival coşkusunu artıracağını belirten Yazgı, "Yaşayan Miras: Nevşehir" sergisinin geleneksel el sanatlarını günümüzle buluşturacağını kaydetti.

"Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinin tarih ve inanç mirasının seçkin örneklerini ziyaretçilere sunacağını dile getiren Yazgı, Çocuk Köyü'nün de minik ziyaretçilerin sanatla iç içe vakit geçirebileceği önemli buluşma alanlarından biri olacağını söyledi.

Festivalin kültür ve sanatla sınırlı kalmadığını vurgulayan Yazgı, hazırlanan 43 Lezzet Noktası sayesinde ziyaretçilerin Nevşehir'in yüzyıllara dayanan mutfak kültürünü yakından tanıyabileceğini belirtti.

Yazgı, festivalin Kapadokya'nın binlerce yıllık hikâyesine yeni anılar ekleyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

Kapadokya’da kültür ve sanat şöleni başladı! Nevşehir’de 9 gün boyunca 156 etkinlik düzenlenecek - 5

"İnanıyorum ki Nevşehir Kültür Yolu Festivali, Kapadokya'nın binlerce yıllık hikayesine yeni anılar ekleyecek. Aynı konseri dinleyen, aynı sergiyi gezen, aynı sofrayı paylaşan insanlar, yıllar sonra belki etkinliklerin ayrıntılarını değil; burada yaşadıkları duyguyu hatırlayacak. Çünkü medeniyetleri geleceğe taşıyan yalnızca geride bırakılan eserler değil, insanların gönlünde yaşamaya devam eden ortak hatıralardır."

Kapadokya’da kültür ve sanat şöleni başladı! Nevşehir’de 9 gün boyunca 156 etkinlik düzenlenecek - 6

35 SICAK HAVA BALONU KAPADOKYA SEMALARINDA

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı'nda 7'nci Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali de düzenlendi.

Festivalde 25'i özel şekilli olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirdi. Açılıştan bir gün önce gerçekleştirilen "Night Glow" gösterileri ise yerli ve yabancı ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Kapadokya’da kültür ve sanat şöleni başladı! Nevşehir’de 9 gün boyunca 156 etkinlik düzenlenecek - 7

NEVŞEHİR'İN KÖKLÜ MİRASI SERGİLERLE ANLATILIYOR

Festival kapsamında Güray Müze'de açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, ziyaretçileri Osmanlı dönemine ait nadide eserlerle buluşturdu.

Melih Şentürk'ün "Distopik Evrenin Köhne Yapıları" sergisi ise sanatseverlere 2149 yılında geçen farklı bir hikâye sundu.

Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde düzenlenen "Yaşayan Miras: Nevşehir" sergisinde, kentin köklü geçmişi ve yaşamaya devam eden kültürel değerleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Aynı alandaki Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri de geleneksel sanatların az bilinen yönlerini gün yüzüne çıkardı.

YILDIZLI ŞEFLERDEN 43 LEZZET NOKTASI

Michelin yıldızlı şeflerin de aralarında bulunduğu gastronomi alanındaki kanaat önderleri tarafından belirlenen 43 Lezzet Noktası, ziyaretçileri Nevşehir'in köklü mutfak kültürüyle buluşturacak.

Kapadokya’da kültür ve sanat şöleni başladı! Nevşehir’de 9 gün boyunca 156 etkinlik düzenlenecek - 8

Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Ortahisar ve Mustafapaşa'ya yayılan gastronomi rotasında şu yöresel lezzetler keşfedilebilecek:

  • Soğanlama
  • Ağpakla
  • Gendirme
  • Dıvıl
  • Yöresel kuru fasulye
  • Kabak tatlısı
  • Dolaz
  • Kayısı dolması
  • Ayva dolması

Geleneksel esnaf lokantalarından özgün gastronomi duraklarına kadar uzanan rota, Nevşehir'in zengin gastronomi mirasını daha görünür hâle getirmeyi amaçlıyor.

Festivalin gastronomi programına Kapadokya'nın ilk ve tek Michelin yıldızlı restoranının şefi Duran Özdemir ev sahipliği yapacak.

Michelin yıldızlı şefler Zeynep Pınar Taşdemir ve Maksut Aşkar'ın yanı sıra şef Doğa Çitçi, akademisyen Prof. Dr. Özge Samancı ile gazeteci ve yazar Zeynep Kakınç da programa konuk olacak.

GÖREME'DE DOKUZ GÜNLÜK MÜZİK ŞÖLENİ

Göreme Festival Alanı'nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde çok sayıda ünlü sanatçı sahne alacak. Festival boyunca müzikseverlerle buluşacak sanatçılar şöyle:

  • Hakan Altun
  • Poizi
  • Buray
  • Sefo
  • Merve Özbey
  • Alişan
  • Oğuzhan Koç
  • Bengü
  • Gökhan Türkmen

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL FESTİVAL KÖYÜ

Avanos Amfi Tiyatro'da kurulacak Çocuk Köyü'nde minik ziyaretçilere yönelik yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar, Karagöz etkinlikleri ve sanal gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan balon turu düzenlenecek.

Festival süresince her gün devam edecek etkinliklerle çocukların eğlenirken sanatla tanışması sağlanacak.

FotoMaraton Nevşehir ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde ise katılımcılar şehri kendi bakış açılarıyla fotoğraflayarak özgün eserler ortaya koyacak.

FESTİVAL 9 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de gerçekleştirilecek etkinlikler; konserlerden atölyelere, sergilerden söyleşilere, çocuk programlarından gastronomi buluşmalarına kadar uzanan zengin içeriğiyle şehrin dört bir yanında ziyaretçileri ağırlayacak.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, 9 Ağustos'a kadar kentin müzelerinde, tarihî meydanlarında ve kültür duraklarında devam edecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgilere Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin resmî internet sitesi ile @turkiye_kulturyolu Instagram hesabından ulaşılabilecek.

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