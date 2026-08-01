CHP ile Yeni Parti arasında miras kavgasının merkezi İş Bankası

CHP'nin İş Bankası'ndaki yüzde 28,09 oranındaki hissenin temsilini sürdürmesi, Bankacılık Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'nun öngördüğü ilkeler açısından eleştirilirken, partinin bu hisseler üzerinden bankanın yönetim kuruluna 4 üye için aday gösterme yetkisini kullanması da dikkat çekiyor.

1938 yılının koşullarında şekillenen CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki temsil yapısı, günümüzün finans ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde yeniden tartışma konusu oluyor.

1938 koşullarında oluşturulan temsil modelinin, günümüz Bankacılık Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde yeniden tartışılması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. (AA)

SİYASET-FİNANS AYRIMI ŞART

Uzman değerlendirmelerinde, "Atatürk'ün vasiyeti" kapsamında sürdürülen bu temsil modelinin, siyasi bir partinin ticari faaliyet gösteren özel bir bankanın yönetiminde söz sahibi olmasına imkan tanıdığı, bunun da kurumsal yönetim anlayışı ile siyaset-finans ayrımı açısından soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, CHP kontenjanından Türkiye İş Bankası yönetiminde daha önce dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın da görev aldığı biliniyor.