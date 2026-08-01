CHP ile Yeni Parti arasında miras kavgasının merkezi İş Bankası
CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan ayrışman yalnızca siyasi değil, aynı zamanda "miras paylaşımı" tartışmasına dönüşecek. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'nin İş Bankası'ndaki yüzde 28,09'luk hisse temsilini yeniden gündeme taşıdı. Müderrisoğlu, 1938'in koşullarında meşru kabul edilen bu yapının, bugünün Bankacılık Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası çerçevesinde tartışmalı hale geldiğini savundu. İş Bankası'nın kurumsal itibarının korunması ve siyaset ile finans dünyası arasındaki sınırların daha net çizilmesi gerektiğini belirten Müderrisoğlu, CHP'nin banka yönetimine üye belirleme yetkisinden çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Çözüm önerisi olarak ise, CHP ile İş Bankası arasındaki vekalet ilişkisinin bağımsız bir yapıya devredilmesini ya da söz konusu hisselerin oy hakkı bulunmayan bir statüye dönüştürülmesini gündeme getirdi.
1938 yılının koşullarında şekillenen CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki temsil yapısı, günümüzün finans ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde yeniden tartışma konusu oluyor.
CHP'nin İş Bankası'ndaki yüzde 28,09 oranındaki hissenin temsilini sürdürmesi, Bankacılık Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'nun öngördüğü ilkeler açısından eleştirilirken, partinin bu hisseler üzerinden bankanın yönetim kuruluna 4 üye için aday gösterme yetkisini kullanması da dikkat çekiyor.
SİYASET-FİNANS AYRIMI ŞART
Uzman değerlendirmelerinde, "Atatürk'ün vasiyeti" kapsamında sürdürülen bu temsil modelinin, siyasi bir partinin ticari faaliyet gösteren özel bir bankanın yönetiminde söz sahibi olmasına imkan tanıdığı, bunun da kurumsal yönetim anlayışı ile siyaset-finans ayrımı açısından soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor.
Öte yandan, CHP kontenjanından Türkiye İş Bankası yönetiminde daha önce dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın da görev aldığı biliniyor.
SİYASİ MİRAS BÖLÜŞÜMÜNDE İŞ BANKASI NE OLACAK?
Yeni Parti'nin kuruluşuyla CHP'nin iki parçaya bölündüğü mevcut süreçte konu bir kez daha gündeme gelirken, Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, siyasi parti-banka ilişkisinin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.
CHP ile YENİ Parti arasındaki ayrışmanın siyasi miras bölüşümüne dönüştüğünü kaydeden Okan Müderrisoğlu, CHP'nin İş Bankası'ndaki %28,09'luk hisse temsilini gündeme getirdi. Müderrisoğlu, CHP-İş Bankası arasındaki organik bağın hukuki ve fiili boyutlarını aktararak şu tespitleri paylaştı:
"Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) ekiple YENİ Parti (YP) çatısı altında toplanan kadroların yol ayrımı aynı zamanda bir 'siyasi miras bölüşümüne' dönüşmüş durumda. CHP ile YP arasında makas açılırken, eş anlamlı olarak 'Elbet bir gün bulaşacağız, bu böyle yarım kalmayacak' nidaları da yükselmekte. Madem 'Hem ağlarım hem de giderim' misali CHP'den kopan isimlerden söz ediyoruz. Bu vesile ile CHP ile bağlantılı, bence çözülmesi gereken bir konuyu gündeme almanın da tam zamanı. Konumuz, CHP ile Türkiye İş Bankası arasındaki organik ilişki üzerine..."