İstanbul Boğazı'nda alarm! Dev gemi arızalandı, trafik askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Rusya’dan İskenderun’a seyir halinde olan 'Hacı Hüseyin' isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır.

Rusya'dan yola çıkan ve İskenderun'a doğru seyir halinde olan "Hacı Hüseyin" isimli gemide yaşanan arıza, İstanbul Boğazı'nda alarma neden oldu.

Konuya ilişkin detayları paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Rusya'dan İskenderun'a seyir halinde olan, Sao Tome and Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü, 154 metre boyundaki 'Hacı Hüseyin' isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır." ifadelerini kullandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Arızanın ardından olası bir facianın önüne geçmek için Kıyı Emniyeti ekipleri hızla harekete geçti. Operasyonun detaylarını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edilerek geminin yanına intikal etmiştir." sözleriyle kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.

BOĞAZ TRAFİĞİNE GEÇİCİ KİLİT

Güvenlik gerekçesiyle Boğaz'daki gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır." açıklamasında bulunarak son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Boğaz'daki trafiğin ne zaman normale döneceği ise kurtarma çalışmalarının seyrine göre belirlenecek.