İşte 12. Yargı Paketi'nin detayları! 13 ayrı kanunda değişiklik: O davalarda en uzun süre 3 ay olacak

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen 7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

13 AYRI KANUNDA DEĞİŞİKLİK

Toplam 28 maddeden oluşan düzenleme, 13 ayrı kanunda değişiklik içeriyor. Pakette yargılamaların hızlandırılması, icra ve satış işlemlerinin yeniden düzenlenmesi ile bazı Anayasa Mahkemesi iptal kararlarına uyum sağlayan hükümler yer aldı.