Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor

Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü reform iradesi doğrultusunda yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adımı daha hayata geçireceklerini belirtti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde, mülhakat adliyelerini de kapsayacak şekilde "yargı hizmetlerinin etkinliği büroları" kuracaklarını bildiren Gürlek, şunları kaydetti: