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Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurtta jelatin, 9 üründe tek tırnaklı eti bulundu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurtta jelatin, 9 üründe tek tırnaklı eti bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Temmuz 2026 tarihli gıda kamuoyu duyurusunda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen yeni firmaları listeye ekledi. Ürünlerin 12’si sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar bölümünde yer aldı. Denetimlerde 9 üründe tek tırnaklı eti, bir yoğurtta jelatin; sucuk, köfte, peynir, tereyağı, zeytinyağı, salça ve balda farklı uygunsuzluklar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesine yeni ürünler eklendi; bunların 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında açıklandı. 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edilirken ürünlerin hangi işletmelere ait olduğu bildirildi. Tüketiciler firma, marka, ürün ve parti bilgilerini Bakanlığın Güvenilir Gıda platformundan kontrol edebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde uygunsuzluğu kesinleşen gıdaları firma, marka, ürün ve parti bilgileriyle güncel listede kamuoyuna açıkladı.Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde uygunsuzluğu kesinleşen gıdaları firma, marka, ürün ve parti bilgileriyle güncel listede kamuoyuna açıkladı.

BAKANLIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda laboratuvar bulgularıyla uygunsuzluğu kesinleşen ürünleri kamuoyuna duyurdu.

30 Temmuz 2026 tarihli güncellemede ürünlerin 12'si "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar", diğerleri ise "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında listelendi.

Bakanlık, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin firma, marka, ürün, parti ve seri bilgilerini 5996 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yayımlıyor.

Bakanlığın güncel gıda listesi, dana eti adıyla satılan bazı sucuk, döner, köfte ve harç ürünlerinde beyan dışı hayvansal içerik kullanıldığını gösterdi.Bakanlığın güncel gıda listesi, dana eti adıyla satılan bazı sucuk, döner, köfte ve harç ürünlerinde beyan dışı hayvansal içerik kullanıldığını gösterdi.

ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI İÇERİKLER BELİRLENDİ

Güncellenen listede öne çıkan uygunsuzlukların önemli bir bölümü et ve et ürünlerinde kaydedildi. Laboratuvar incelemelerinde bazı ürünlerin etiketinde belirtilmediği halde kanatlı eti, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.

Et ürünlerine yönelik analizlerde bazı numunelerin etiket bilgileriyle uyuşmadığı, farklı et türleri ve hayvansal dokular içerdiği belirlendi.Et ürünlerine yönelik analizlerde bazı numunelerin etiket bilgileriyle uyuşmadığı, farklı et türleri ve hayvansal dokular içerdiği belirlendi.

Kanatlı eti bulunan ürünler arasında kıymalı börek iç harcı, dana sucuk, İskender döner, kıymalı pide harcı, kadınbudu köfte harcı ve çiğ Adana kebap harcı yer aldı. Bazı ürünlerde kanatlı etinin yanı sıra taşlık ve deri dokusu gibi farklı içeriklere de rastlandı.

Ankara'da üretilen bazı piliç köftelerde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Bazı natürel sızma zeytinyağlarının içeriğinde tohum yağlarına rastlanması üzerine ilgili ürünler güncel uygunsuzluk listesine eklendi.Bazı natürel sızma zeytinyağlarının içeriğinde tohum yağlarına rastlanması üzerine ilgili ürünler güncel uygunsuzluk listesine eklendi.

ZEYTİNYAĞLARINA TOHUM YAĞI KARIŞTIRILDI

Bitkisel yağ grubundaki incelemelerde bazı natürel sızma zeytinyağlarının tohum yağlarıyla karıştırıldığı belirlendi.

Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı, Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı ve Alin markalı bir litrelik Natürel Sızma Zeytinyağı, tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle güncel listeye eklendi.

Süt ürünlerine yönelik analizlerde yoğurtta jelatin, tereyağı ve peynir çeşitlerinde ise bitkisel yağ, nişasta ve eritme tuzu bulundu.Süt ürünlerine yönelik analizlerde yoğurtta jelatin, tereyağı ve peynir çeşitlerinde ise bitkisel yağ, nişasta ve eritme tuzu bulundu.

YOĞURTTA JELATİN, TEREYAĞDA BİTKİSEL YAĞ TESPİT EDİLDİ

Süt ve süt ürünlerine yönelik denetimlerde yoğurt, peynir ve tereyağı çeşitlerinde farklı uygunsuzluklar tespit edildi.

500 gramlık bir yoğurtta jelatin bulundu. Taze kaşar peynirinde ise yağ oranının mevzuatta belirtilen seviyenin altında olduğu, ürüne bitkisel yağ ve eritme tuzu eklendiği belirlendi.

Denetim sonuçlarına göre tereyağı ve beyaz peynirlerde süt yağı yerine bitkisel yağ kullanıldığını, eritme peynirinde ise bitkisel yağla birlikte nişasta bulunduğunu ortaya çıktı.

Laboratuvar incelemelerinde süzme çiçek balında taklit veya tağşiş, tatlı biber salçasında ise gıda boyası kullanıldığı belirlendi.Laboratuvar incelemelerinde süzme çiçek balında taklit veya tağşiş, tatlı biber salçasında ise gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

BALDA TAĞŞİŞ, SALÇADA GIDA BOYASI BULUNDU

Denetimler yalnızca et, süt ve yağ ürünleriyle sınırlı kalmadı. Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş yapıldığı, tatlı biber salçasında ise gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

30 Temmuz günce taklit veya tağşiş listesi (Görsel: Tarım ve Orman Bakanlığı)30 Temmuz günce taklit veya tağşiş listesi (Görsel: Tarım ve Orman Bakanlığı)

30 TEMMUZ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

FİRMA ADI MARKA ÜRÜN ADI UYGUNSUZLUK PARTİ /SERİ NO
SARIYER BÖREKÇİSİ-HATİCE DOĞDU - KIYMALI BÖREK İÇ HARCI (PİŞMİŞ) Kanatlı Eti Tespiti STT:23.05.2026
ATAÇINAR İNKAYA SÜT MAMÜLLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNKAYA YOĞURT 500 G Jelatin Tespiti STT:23.06.2026
TASF.HAL.AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. İLAYDA ÇİFTLİĞİ TAZE KAŞAR PEYNİRİ 2000G % Yağ Oranının Düşük Olması,

Bitkisel Yağ Tespiti,

Eritme Tuzu Tespiti		 180226
BOZCAN GIDA TEMİZLİK HAYVANCILIK YEM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-KOÇ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ BİLAL KOÇ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TUZLU TEREYAĞI Bitkisel Yağ Tespiti -
ENVER ÖZBAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK ZİRAAT GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FATİH BEY BEYAZ PEYNİR Bitkisel Yağ Tespiti 093
METİNBEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-YEŞİM LATİFOĞLU KRS METİNBEY TEREYAĞI Bitkisel Yağ Tespiti 84 MBS
ERCİYES SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ NARLITEPE DOĞANIN SEVGİSİ TAM YAĞLI AYÇEKİRDEĞİ MISIR ÇEŞNİLİ ERİTME PEYNİRİ (500 GR) Bitkisel Yağ Tespiti,

Nişasta Tespiti		 014015
HALİL ÇEVİK - TATLI BİBER SALÇASI Gıda Boyası Tespiti -
ÖZDERİNALP KASABI-CEM DERİNALP DERİNALP KARDEŞLER ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti STT:02.03.2026
HİRA ET VE ET ÜRÜNLERİ-MEHMET AVCI POZANTI YÖRESEL DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti STT:25.04.2026
MAB ET ÜRÜNLERİ-MEHMET BIRAKOĞLU TESKİNOĞLU ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti STT:28.04.2026
YNS ET MAMÜLLERİ GIDA MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜNSELİZADEM KASAP PİLİÇ KÖFTE (ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ PİLİÇ ETİ ÜRÜNÜ-PİŞMİŞ&DONDURULMUŞ) Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 20/10
MEGA ÇINAR GRUP-HAYDAR AŞILIOĞLU MEGA ÇINAR PİLİÇ KÖFTE Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 239
MEGA ÇINAR GRUP-HAYDAR AŞILIOĞLU MEGA ÇINAR PİLİÇ KÖFTE Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 239
ULU HÜNKAR KÖŞKÜ KAFE RESTORAN LİMİTED ŞİRKETİ-ULU HÜNKAR - İSKENDER ET DÖNER (PİŞMİŞ) Kanatlı Eti Tespiti 21.04.2026
EROĞLU YEMEKÇİLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-EROĞLU YEMEK FABRİKASI - DANA ETLİ KADINBUDU KÖFTE HARCI Kanatlı Eti Tespiti,

Sakatat (Taşlık) Tespiti		 -
İSTANBULKAPI ÇORBACISI-MUHAMMED EMİR AYLANÇ - KIYMALI PİDE İÇ HARCI(DANA ETLİ) Kanatlı Eti Tespiti,

Sakatat (Taşlık) Tespiti		 -
BİNGÖL LOKANTASI-ORHAN BİNGÖL - ÇİĞ ADANA KEBAP HARCI Deri Dokusu Tespiti,

Kanatlı Eti Tespiti		 -
VLKN TARIM GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - AYVALIK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti        0525
BALÇİFTLİĞİ GURME ŞARKÜTERİ-AHMET KAMİL EYNALLI BAL ÇİFTLİĞİ GURME SIZMA ZEYTİNYAĞI Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti        -
PEG GIDA PAZARLAMA VE LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ALİN NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (1 L) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti        14-3563
ENFA GIDA-MUSTAFA ENÇETİN ZARAKÖY SÜZME ÇİÇEK BALI Taklit veya Tağşiş Tespiti MS020523

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