Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Temmuz 2026 tarihli gıda kamuoyu duyurusunda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen yeni firmaları listeye ekledi. Ürünlerin 12’si sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar bölümünde yer aldı. Denetimlerde 9 üründe tek tırnaklı eti, bir yoğurtta jelatin; sucuk, köfte, peynir, tereyağı, zeytinyağı, salça ve balda farklı uygunsuzluklar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesine yeni ürünler eklendi; bunların 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında açıklandı. 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edilirken ürünlerin hangi işletmelere ait olduğu bildirildi. Tüketiciler firma, marka, ürün ve parti bilgilerini Bakanlığın Güvenilir Gıda platformundan kontrol edebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde uygunsuzluğu kesinleşen gıdaları firma, marka, ürün ve parti bilgileriyle güncel listede kamuoyuna açıkladı. BAKANLIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda laboratuvar bulgularıyla uygunsuzluğu kesinleşen ürünleri kamuoyuna duyurdu. 30 Temmuz 2026 tarihli güncellemede ürünlerin 12'si "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar", diğerleri ise "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında listelendi. Bakanlık, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin firma, marka, ürün, parti ve seri bilgilerini 5996 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yayımlıyor.