Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Yoğurtta jelatin, 9 üründe tek tırnaklı eti bulundu
Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Temmuz 2026 tarihli gıda kamuoyu duyurusunda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen yeni firmaları listeye ekledi. Ürünlerin 12’si sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar bölümünde yer aldı. Denetimlerde 9 üründe tek tırnaklı eti, bir yoğurtta jelatin; sucuk, köfte, peynir, tereyağı, zeytinyağı, salça ve balda farklı uygunsuzluklar belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesine yeni ürünler eklendi; bunların 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında açıklandı. 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edilirken ürünlerin hangi işletmelere ait olduğu bildirildi. Tüketiciler firma, marka, ürün ve parti bilgilerini Bakanlığın Güvenilir Gıda platformundan kontrol edebiliyor.
BAKANLIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda laboratuvar bulgularıyla uygunsuzluğu kesinleşen ürünleri kamuoyuna duyurdu.
30 Temmuz 2026 tarihli güncellemede ürünlerin 12'si "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar", diğerleri ise "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında listelendi.
Bakanlık, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin firma, marka, ürün, parti ve seri bilgilerini 5996 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yayımlıyor.
ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI İÇERİKLER BELİRLENDİ
Güncellenen listede öne çıkan uygunsuzlukların önemli bir bölümü et ve et ürünlerinde kaydedildi. Laboratuvar incelemelerinde bazı ürünlerin etiketinde belirtilmediği halde kanatlı eti, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.
Kanatlı eti bulunan ürünler arasında kıymalı börek iç harcı, dana sucuk, İskender döner, kıymalı pide harcı, kadınbudu köfte harcı ve çiğ Adana kebap harcı yer aldı. Bazı ürünlerde kanatlı etinin yanı sıra taşlık ve deri dokusu gibi farklı içeriklere de rastlandı.
Ankara'da üretilen bazı piliç köftelerde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.