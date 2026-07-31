CHP İstanbul'un yeni il başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu

CHP Sözcüsü Deniz Sarı, yaptığı açıklamada 12 ilde il başkanı atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel atandı.