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CHP İstanbul'un yeni il başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP İstanbul'un yeni il başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu

CHP Sözcüsü Deniz Sarı, yaptığı açıklamada 12 ilde il başkanı atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel atandı.

Mutlak butlan tartışmalarının gölgesindeki CHP'de hareketlilik sürüyor. CHP Sözcüsü Deniz Sarı, yaptığı açıklamada 12 ilde il başkanı atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sarı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"12 ilde il başkanı ataması yapıldı. Amasya'ya Emin Kalyoncu, Artvin'e Ahmet Özdemir, Balıkesir'e Fikret Şahin, Burdur'a Recep Mutlucan, Giresun'a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum'a Tuncay Yılmaz, Kars'a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu'ya Uğur Alendar, Kütahya'ya Nihat Saygın, Rize'ye Muhittin Bayrak, Trabzon'a Mustafa Gültekin, Zonguldak'a ise Olcay Can atandı."

Böylece CHP'de Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak il başkanlıklarının yanı sıra İstanbul İl Başkanlığı'nda da yeni görevlendirmeler yapılmış oldu.

İSTANBUL TEŞKİLATINDA DEĞİŞİM

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine de Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel atandı.

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