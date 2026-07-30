TBMM Genel Kurulunda, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Düzenleme, öğrenci affının yanı sıra öğretim üyelerinin çalışma koşulları, disiplin soruşturmaları, bilimsel araştırma projeleri ve yükseköğretim kurumlarının işleyişine yönelik birçok değişikliği kapsıyor.

SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE EK HAKLAR

Kanuna göre, azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için intörnlük dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere başarısız oldukları veya alamadıkları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav ya da tekrar hakkı verilecek.

Teorik veya uygulamalı derslerini tamamlayan ancak uygulamalı eğitim ya da intörnlük eğitimine başlayamayan veya başarısız olan öğrencilere de eğitimlerini tamamlama imkanı sağlanacak. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu haktan yararlanamayacak.