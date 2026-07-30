TBMM'de öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı! Son sınıf öğrencilerine ek haklar getirildi
TBMM Genel Kurulunda öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle son sınıf öğrencilerine ek sınav ve intörnlük tamamlama hakkı tanınırken, öğretim üyelerinin çalışma koşulları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin yeni hükümler de yürürlüğe girecek.
TBMM Genel Kurulunda, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.
Düzenleme, öğrenci affının yanı sıra öğretim üyelerinin çalışma koşulları, disiplin soruşturmaları, bilimsel araştırma projeleri ve yükseköğretim kurumlarının işleyişine yönelik birçok değişikliği kapsıyor.
SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE EK HAKLAR
Kanuna göre, azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için intörnlük dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere başarısız oldukları veya alamadıkları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav ya da tekrar hakkı verilecek.
Teorik veya uygulamalı derslerini tamamlayan ancak uygulamalı eğitim ya da intörnlük eğitimine başlayamayan veya başarısız olan öğrencilere de eğitimlerini tamamlama imkanı sağlanacak. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu haktan yararlanamayacak.
ÖĞRETİM ÜYELERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER
Kanunla, belirli şartları sağlayan öğretim üyelerinin 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıllık sözleşmelerle görevlerine devam edebilmesine imkan tanındı. Yaş haddinden sonra sözleşmeli olarak görev yapan öğretim üyelerinin mevcut özlük haklarının korunmasına yönelik hükümler de yasaya eklendi.
Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki yükseköğretim kurumlarından resmî davet alan öğretim elemanlarına belirli şartlarla aylıklı izin verilebilmesine yönelik düzenleme de kabul edildi.
DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA YENİ USUL
Kanunla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda disiplin soruşturmalarında ifade alma ve savunma süreçleri yeniden düzenlendi.
Buna göre, soruşturma kapsamında kişiye yöneltilen iddialar açık şekilde bildirilecek, ifade ve savunma için en az 7 gün süre verilecek. Savunma öncesinde soruşturma evrakının incelenebilmesine de imkan sağlanacak.
AKADEMİK DÜRÜSTLÜĞE YAPTIRIM
Düzenlemeyle başkaları tarafından hazırlanan yayın ve akademik çalışmaları atama, yükselme veya unvan kazanmak amacıyla kullananlar ile bu fiillere aracılık edenler hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanabilecek.
Kanun ayrıca ortak araştırma merkezleri, döner sermaye uygulamaları, ek ödeme sistemi ve üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma projelerine ilişkin mali düzenlemeleri de içeriyor.