Ankara'da kritik zirve! Bakan Fidan'dan Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelerek enerji, ticaret, ulaştırma, güvenlik ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı. Görüşmenin ardından iki ülke arasındaki stratejik iş birliğine dikkat çeken Fidan, "Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" sözleriyle Ankara'nın net mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i Ankara'da ağırladı. Kritik görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de kapsamlı şekilde ele alındı.

İŞ BİRLİĞİ MASADA

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik başta olmak üzere çok boyutlu iş birliği ile ortak projeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Fidan, "Sınırlarımızı bölgesel iş birliği ve ortak kalkınmanın alanı haline getirme hedefi doğrultusunda, milletlerimizin huzuruna ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak projeleri sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

KALKINMA YOLU VURGUSU

Türkiye ile Irak arasındaki en önemli stratejik projelerden biri olan Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Fidan, "Kalkınma Yolu Projesi'ni Türkiye ile Irak'ı bölgesel bağlantısallığın ve refahın merkezine yerleştirecek stratejik bir vizyon olarak görüyoruz." dedi.

"İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin Irak'ın güvenliğine verdiği önemi şu sözlerle vurguladı:

"Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İlişkilerimizi karşılıklı güven temelinde her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceğiz."