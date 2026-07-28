Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Bakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile bugün (28 Temmuz) Ankara'da bir araya geldi.
Görüşmenin ardından "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı