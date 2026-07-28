Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Bakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile görüştü.