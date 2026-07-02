CANLI YAYIN

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren 28 maddelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Teklifin detaylarını kamuoyuyla paylaşan Zengin, "Yükseköğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz. Tek bir kriter var; daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeydeki tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecek" dedi.

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 1

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affı ve yükseköğretime yönelik düzenlemeleri de içeren Yüksek Öğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi.

ÖĞRENCİ AFFI DÜZENLEMESİ TBMM'DE

Zengin, Meclis'te AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ve Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ile düzenlediği basın toplantısında teklifin 28 maddeden oluştuğunu belirtti.

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 2

ÖZLEM ZENGİN: "TEK BİR ŞART VAR"

Teklifi bir başlangıç olarak gördüklerini ifade eden Zengin, ekim ayından sonra bir kanun teklifinin daha gündeme geleceğini bildirdi.

Özlem Zengin, teklifte öğrenci affına yönelik düzenlemenin de bulunduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Yükseköğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz. Geniş bir af yapmayı hep beraber konuştuk. 2022'de de TBMM af düzenlemesi yapmıştı. Tek bir kriter var; daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecek. Bu bir süre içerisinde olacak. Öğrenciler aftan yararlanmak için 4 ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecek. Askerlik görevini ifa eden öğrencilerin de haktan yararlanması için askerlik görevinin sona ermesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecek."

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 3

AYRI BİR DÜZENLEME DAHA YAPILACAK

Uygulamalı eğitim ve intörnlük sürecini tamamlayamadan ilişikleri kesilen öğrenciler için de ayrı bir düzenleme yapılacağını anlatan Zengin, teorik derslerden başarılı olan, uygulamalı eğitim ve intörnlük sürecinde problem yaşayanlar için de af getirileceğini, üniversiteyi bitirme sürelerinin uzatılacağını söyledi.

Başta tıp fakülteleri olmak üzere Anadolu'daki değerli akademisyenlerden daha fazla istifade etmek istediklerini vurgulayan Zengin, emekliye ayrıldıktan sonra öğretim üyelerinin 2 yıl süreyle sözleşmeli görevlerini sürdürebileceğini, onlara ek ders ücreti ve teşvik ödeneklerinin verileceğini belirtti.

Hastaneleri olmayan vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerine verilen hastane yapma sürelerinin uzatılacağını bildiren Zengin, teklifle ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelere gidileceğini ifade etti.

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 4

"DEVLET ÜNİVERSİTELERİMİZ YURT DIŞINDA TESİS KURABİLECEK"

Teklifteki düzenlemeleri anlatan Zengin, şunları kaydetti:

"Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrencilerin olması çok önemli. Bir vergi düzenlemesiyle tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının artırılmasını düzenliyoruz. Yan dal uzmanlığında bulunan öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin ek ödeme tavanları Sağlık Bakanlığında görev yapan emsalleriyle aynı noktaya getirildi. Üniversitelerimize farklı ülkelerde kampüs açmayla ilgili düzenleme ortaya koyuyoruz. Devlet üniversitelerimiz yurt dışında tesis kurabilecek. Hem bulundukları ülkelerde öğrenci alıp yetiştirebilecekler hem de Türkiye'den üniversite sınavına giren öğrencilerimiz o üniversitelerde eğitimlerine devam edebilecekler. İzinsiz yabancı yükseköğretim kurumlarının faaliyet yaptığını görüyoruz, aslında kaçak bir uygulama. Türkiye'de izinsiz ve mevzuata aykırı yükseköğretim faaliyetinin yürütülmesinin sahte diploma, sahte sertifika düzenlemesinin önüne geçebilmek için son derece katı düzenleme yapıyoruz."

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 5

ÖNCE KOMİSYON, SONRA GENEL KURUL

Akademik tez yazan ofislerin bulunduğunu hatırlatan Zengin, bu konuda da düzenleme yapılacağını belirtti.

Teklifle ilgili 6 aylık bir çalışma süreci ortaya koyduklarını dile getiren Zengin, teklif konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özlem Zengin, teklifin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşüleceğini, daha sonra TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geleceğini bildirdi.

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 6

"MUHALEFET HİÇBİR İYİ ŞEYİ GÖRMEMEYE ÇALIŞIYOR"

Gazetecilerin NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ve muhalefetin bu konudaki eleştirilerine dair soruları üzerine Zengin, Başkan Erdoğan'ın zirveye 14'üncü kez katılacağını ve en çok katılan lider olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"NATO'ya yeni bir anlam da atfediliyor. Herkesin gözünün Türkiye'de olduğu bir ortamda önemli olan bir toplantıyı hacminden büyük gölgelemek yaralayıcı. Türkiye muhalefeti hiçbir iyi şeyi görmemeye çalışıyor. Hak ihlalini de doğru bulmayız. Var olan çalışmaları, bu önemli organizasyonu gölgelemek adına hacminden büyük konuşmayı da haksızlık olarak görüyorum."

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 7

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki bir sorunun iptal edildiğinin, bir sorunun da cevabının değiştirildiğinin hatırlatılması üzerine Zengin, hakkaniyetin ortaya konulacağı seçeneğin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 8

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Öte yandan AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan öğrenci affı ve yükseköğretime yönelik düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre daha önce öğrenci affından yararlanmayan ve kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler başvuruları halinde yeniden eğitim öğretimlerine devam edebilecek.

Teklifle yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu kanunun daha önce bu kapsamda tanıdığı haklardan yararlanmamış olmak kaydıyla, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla belirlenen esaslara göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 9

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından, işkence suçundan, eziyet suçundan, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun "Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz" başlığındaki suçlar kapsamında hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler düzenlemeden yararlanamayacak.

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 10

ASKERLİK VE YATAY GEÇİŞ HAKKI DA DÜZENLENİYOR

Daha önce farklı bir öğrenim düzeyinde bu düzenlemenin tanıdığı haklardan yararlanılmış olması, başka bir öğrenim düzeyinde bu madde hükümlerinden yararlanmaya engel teşkil etmeyecek.

Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri Askeralma Kanunu'nun "Erteleme" başlıklı hükmündeki usul ve esaslara göre yapılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu düzenlemede belirtilen haklardan yararlandırılacak.

Bu düzenlemede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenecek. Buna dair usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenecek.

Bu düzenlemeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek. Bu düzenlemenin uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirlemeye YÖK yetkili olacak.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin