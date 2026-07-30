İzmir'de "Daltonlar" ve "Sercan Sayal" suç örgütlerine operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Daltonlar" ve "Sercan Sayal" suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 6 şüpheliden 5'i yakalanırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.