Tramvay hattında kaos! Trafo yangını seferleri durdurdu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı üzerindeki elektrik trafosunda akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle seferler durduruldu. Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olay sonrası yolcular tramvaylarda mahsur kalırken, rayların üzerinde yürüyerek tahliye edildi; iş çıkışı saatine denk gelen arıza ise istasyonlarda yoğunluğa neden oldu.

Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde çıkan trafo yangını ulaşımı felç etti. Saat 20.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki T4 Tramvay Hattı'nda bulunan elektrik trafosundan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

RAYLARDA YÜRÜYEREK TAHLİYE OLDULAR

Yangının büyüme ve olası patlama riskine karşı polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak yangın nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler tamamen durdu. Tramvaylarda mahsur kalan yolcular araçlardan inerek rayların üzerinde yürümek zorunda kaldı. İş çıkışı saatlerinde yaşanan aksaklık nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar ve yoğunluk oluştu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan kriz sonrası Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Şehitlik-Kiptaş istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ULAŞIMDA AKSAMA

Yangının ardından hattın bir bölümünde ulaşım dururken, ekiplerin teknik inceleme ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Seferlerin normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.