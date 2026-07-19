Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu zanlısı İstanbul'da yakalandı! Moğolistan'ın iade talep ettiği şüpheli Geri Gönderme Merkezine teslim edildi
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Moğolistan'ın "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkardığı zanlı, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, Moğolistan adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ülkeye iadesi talebiyle kırmızı bültenle aranan D.T.'nin Kağıthane'de bulunduğu belirlendi.
Ekipler, 16 Temmuz'da düzenledikleri operasyonla 58 yaşındaki D.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
SORGUSUNDA TAHDİT KAYITLARI BELİRLENDİ
Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda çeşitli tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.