Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında delillere müdahale ve usulsüz işlem şüphesiyle yürütülen inceleme devam ediyor.
Gülistan Doku soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i, ifade işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 19 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.
DELİLLERE MÜDAHALE ŞÜPHESİ
Soruşturma kapsamında yürütülen ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda, Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçte usulsüz işlem yaptığı ve delillere müdahale edildiği şüphesini doğuran bulgular elde edildiği belirtildi.
15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda; 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru hakkında işlem yapıldı.
Operasyon kapsamında 21 adreste arama gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i jandarma ve polisteki ifade işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şüphelilerin savcılık ve adliyedeki işlemleri devam ediyor.