Çanakkale Boğazı'nda alarm! Dev yük gemisi karaya oturdu

Suriye'den Rusya'ya giden 190 metre uzunluğundaki San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nın Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Olayın ardından Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken, balık adamlar gemide hasar tespiti için dalışa başladı. Yaşanan gelişme nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak durduruldu.