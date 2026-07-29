Çanakkale Boğazı'nda alarm! Dev yük gemisi karaya oturdu
Suriye'den Rusya'ya giden 190 metre uzunluğundaki San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nın Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Olayın ardından Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken, balık adamlar gemide hasar tespiti için dalışa başladı. Yaşanan gelişme nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Suriye'den Rusya'ya seyir halindeki 190 metre boyundaki San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisinin, Çanakkale Boğazı'nın Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturduğunu açıkladı.
KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-19 ve KURTARMA-16 römorkörleri hızla bölgeye sevk edildi. Balık adam ekipleri geminin durumunu belirlemek amacıyla dalış gerçekleştirirken, incelemelerin ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonunun başlatılacağı bildirildi.
BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU
Bakanlık, yaşanan olay nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenlik gerekçesiyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Kurtarma çalışmalarının ardından seyrüseferin yeniden normale dönmesi bekleniyor.