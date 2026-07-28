Yeni Parti'nin ilk grup toplantısını bugün gerçekleştirecek
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CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, ilk grup toplantısını bugün gerçekleştirecek. Saat 11.45'te başlaması beklenirken toplantı basına kapalı olarak TBMM'nin büyük salonunda yapılacak.
Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti, bugün ilk grup toplantısı gerçekleştirecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek olan grup toplantısı saat 11.45'te başlayacak.
TOPLANTI TBMM'NİN BÜYÜK SALONUNDA YAPILACAK
TBMM Başkanlığı'ndan YENİ Parti Grup Başkanlığı'na gönderilen yazıda, YENİ Parti'nin grup toplantılarını büyük salonda yapacağı bildirildi. Grup toplantısının yapılacağı salona partinin tabelası yerleştirildi.