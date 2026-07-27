DEV KESONLAR İKİ HAVUZDA ÜRETİLDİ Yaklaşık 15 metre yüksekliğinde, 54 metre genişliğinde ve 67 metre uzunluğundaki betonarme kesonların bir bölümünün kuru havuzda, diğer bölümünün ise ıslak havuzda inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, kompozit şaftların çelik bölümlerinin montajının da bu süreçte tamamlandığını kaydetti.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE YERİNE BATIRILDI Kuru havuzda inşa edilen dev kesonların daha sonra kule temellerinin bulunduğu noktaya çekildiğini belirten Uraloğlu, "Yaklaşık 5 katlı bir bina yüksekliğindeki dev kesonları kule temellerinin bulunduğu noktaya çektik. İçlerine kontrollü şekilde deniz suyu alarak hazırlanan çakıl yatak üzerine milimetrik hesaplamalarla batırıp yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

ÜÇ AŞAMALI MÜHENDİSLİK SÜRECİ Uraloğlu, kule temellerinin zemin güçlendirmesi, kesonların inşası ve batırılması ile su yüzeyinde kalan kaide ve bağ kirişi imalatlarından oluşan üç aşamalı süreçle tamamlandığını belirtti.