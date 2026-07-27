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Körfezin 40 metre altında mühendislik operasyonu: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi'ye temel oldu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Körfezin 40 metre altında mühendislik operasyonu: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi'ye temel oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün kule temellerinin deniz yatağının yaklaşık 40 metre altında gerçekleştirilen üç aşamalı mühendislik çalışmasıyla oluşturulduğunu açıkladı. Çalışmalarda 390 çelik kazık kullanılırken, yaklaşık 5 katlı bina yüksekliğindeki dev kesonlar kontrollü şekilde yerine yerleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün kule temellerinin üç aşamalı mühendislik süreciyle inşa edildiğini açıkladı. Uraloğlu, çalışmaların ilk aşamasında deniz yatağının yaklaşık 40 metre altındaki zeminin güçlendirildiğini belirtti.

Körfezin 40 metre altında mühendislik operasyonu: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi'ye temel oldu! - 1

Bakan Uraloğlu, Kuzey ve Güney kuleleri için toplam 390 adet, 2 metre çapında ve 34,25 metre uzunluğunda çelik kazığın çakıldığını ifade etti. Kazıkların üzerine yaklaşık 3 metre kalınlığında çakıl yatak oluşturularak keson temeller için sağlam bir zemin hazırlandığını söyledi.

Körfezin 40 metre altında mühendislik operasyonu: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi'ye temel oldu! - 2

DENİZ TABANI ÇELİK KAZIKLARLA GÜÇLENDİRİLDİ

Uraloğlu, kule temellerinin üç aşamada tamamlandığını belirterek ilk aşamada deniz tabanındaki zeminin güçlendirildiğini, ikinci aşamada dev kesonların yerine yerleştirildiğini, son aşamada ise su yüzeyinde kalan kaide ve bağ kirişi imalatlarının tamamlandığını bildirdi.

Körfezin 40 metre altında mühendislik operasyonu: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi'ye temel oldu! - 3

DEV KESONLAR İKİ HAVUZDA ÜRETİLDİ

Yaklaşık 15 metre yüksekliğinde, 54 metre genişliğinde ve 67 metre uzunluğundaki betonarme kesonların bir bölümünün kuru havuzda, diğer bölümünün ise ıslak havuzda inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, kompozit şaftların çelik bölümlerinin montajının da bu süreçte tamamlandığını kaydetti.

Körfezin 40 metre altında mühendislik operasyonu: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi'ye temel oldu! - 4

KONTROLLÜ ŞEKİLDE YERİNE BATIRILDI

Kuru havuzda inşa edilen dev kesonların daha sonra kule temellerinin bulunduğu noktaya çekildiğini belirten Uraloğlu, "Yaklaşık 5 katlı bir bina yüksekliğindeki dev kesonları kule temellerinin bulunduğu noktaya çektik. İçlerine kontrollü şekilde deniz suyu alarak hazırlanan çakıl yatak üzerine milimetrik hesaplamalarla batırıp yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

Körfezin 40 metre altında mühendislik operasyonu: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi'ye temel oldu! - 5

ÜÇ AŞAMALI MÜHENDİSLİK SÜRECİ

Uraloğlu, kule temellerinin zemin güçlendirmesi, kesonların inşası ve batırılması ile su yüzeyinde kalan kaide ve bağ kirişi imalatlarından oluşan üç aşamalı süreçle tamamlandığını belirtti.

Körfezin 40 metre altında mühendislik operasyonu: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi'ye temel oldu! - 6

Bakan Uraloğlu, "Deniz tabanında uyguladığımız her aşamayı titizlikle planladık. Güçlendirilmiş zemin, çelik kazıklar ve dev kesonlarla Osmangazi Köprüsü'nün kuleleri için güvenli ve sağlam bir temel oluşturduk." dedi.

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