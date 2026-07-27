Körfezin 40 metre altında mühendislik operasyonu: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi'ye temel oldu!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün kule temellerinin deniz yatağının yaklaşık 40 metre altında gerçekleştirilen üç aşamalı mühendislik çalışmasıyla oluşturulduğunu açıkladı. Çalışmalarda 390 çelik kazık kullanılırken, yaklaşık 5 katlı bina yüksekliğindeki dev kesonlar kontrollü şekilde yerine yerleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün kule temellerinin üç aşamalı mühendislik süreciyle inşa edildiğini açıkladı. Uraloğlu, çalışmaların ilk aşamasında deniz yatağının yaklaşık 40 metre altındaki zeminin güçlendirildiğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, Kuzey ve Güney kuleleri için toplam 390 adet, 2 metre çapında ve 34,25 metre uzunluğunda çelik kazığın çakıldığını ifade etti. Kazıkların üzerine yaklaşık 3 metre kalınlığında çakıl yatak oluşturularak keson temeller için sağlam bir zemin hazırlandığını söyledi.
DENİZ TABANI ÇELİK KAZIKLARLA GÜÇLENDİRİLDİ
Uraloğlu, kule temellerinin üç aşamada tamamlandığını belirterek ilk aşamada deniz tabanındaki zeminin güçlendirildiğini, ikinci aşamada dev kesonların yerine yerleştirildiğini, son aşamada ise su yüzeyinde kalan kaide ve bağ kirişi imalatlarının tamamlandığını bildirdi.