Bitlis'te durdurulan araçta zulalanmış 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Bitlis'te polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada durdurulan bir araçta 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Aracın üst bar kısmına bağlı çuvallar içerisinde zulalanmış halde bulunan uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'te 8 kilo skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda durdurulan bir araçta 8 kilo 100 gram skunk bulundu.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, aracın üst bar kısmına bağlı çuvallar içerisinde zulalanmış halde 12 parça halinde toplam 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
OPERASYONDA ZULALANMIŞ HALDE BULUNDU
Polis ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.